Der Coronavirus zieht in Hannovers Wirtschaft immer weitere Kreise: Das Plaza-Hotel am Raschplatz hat angekündigt, ab Donnerstag bis zum 18. April Betriebsferien zu machen – die Buchungen sind eingebrochen. Der Dehoga-Fachgruppensprecher für Hotels geht davon aus, dass weitere Schließungen oder Kurzarbeit in Hotels folgen. Die Lage sei „dramatisch“.