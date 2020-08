HANNOVER

Rummel auf Zeit: „Summertime in the City“ heißt die Aktion, die der Landesverband der Schausteller auf Betreiben der hannoverschen Politik ins Leben gerufen hat – um den Schaustellern während der Corona-Pandemie ein paar Einnahmen zu ermöglichen nach dem Wegfall verschiedener Veranstaltungen wie Frühlings- oder Schützenfest.

Advents- und Weihnachtsmärkte sind nach der aktuellen niedersächsischen Verordnung verboten

Seit dem 7. August gibt es deshalb zwischen Maschsee, Steintor, Georgstraße, Opernplatz und Lister Meile für mindestens vier Wochen verschiedene Kirmesattraktionen. 38 Schausteller machen mit zurzeit. Nicht ausgeschlossen, dass „Summer in the City“ die einzige Möglichkeit der Schausteller bleibt, in Hannover in diesem Jahr Geld zu verdienen. Denn nach der aktuell gültigen niedersächsischen Corona-Verordnung sind die Advents- und Weihnachtsmärkte in der Stadt verboten. Die Märkte ziehen jedes Jahr rund 1,8 Millionen Besucher an, die sich in der Regel dicht gedrängt durch Innenstadt und Altstadt schlängeln – undenkbar in diesen Zeiten unter den aktuellen Hygiene- und Abstandsregelungen und bei der aktuell wieder steigenden Zahl Neuinfizierter.

Anzeige

Die Entscheidung über die Austragung ist abhängig von der Pandemie-Entwicklung

„Die Durchführbarkeit von Veranstaltungen dieser Art hängt von der Entwicklung der Pandemie beziehungsweise der Entwicklung der Regeln durch das Land ab. Uns ist bewusst, dass die unsichere Situation für alle Standbetreiber und City-Geschäftsleute mehr als unbefriedigend ist“, sagt Stadtsprecher Dennis Dix. Deshalb könne die Stadt die Frage nach einem Weihnachtsmarkt aktuell nicht beantworten.

Weitere NP+ Artikel

Stadt denkt über ein „vorweihnachtliches Angebot“ nach

Der Pressesprecher der Landeshauptstadt Hannover weist aber darauf hin, dass man verwaltungsintern an ein „vorweihnachtliches Angebot“ denke, für das ein Konzept erarbeitet werde. „Die Besucherzahl von jährlich rund 1,8 bis 1,9 Millionen Besucher spricht dafür, dass sich viele Menschen freuen würden, wenn auch in diesem Jahr der Weihnachtsmarkt stattfindet.“ Auch die Stadtverwaltung habe ein sehr großes Interesse daran, ein vorweihnachtliches Angebot zu machen. Bei dieser komplexen Aufgabe stimme sich die Verwaltung intensiv mit den zuständigen Behörden ab, damit ein im Rahmen der Corona-Regelungen umsetzbares Konzept entstehe.

Andere Städte halten mit neuem Konzept an Märkten fest

Trotz dieser großer Unsicherheiten bereiten sich etwa bayerische Städte auf die Weihnachtsmarktsaison vor – neben München und Augsburg auch der Christkindlemarkt in Nürnberg. Die größte Herausforderung werde sein, die Besucherströme zu lenken, so der Nürnberger Wirtschaftsreferent Michael Fraas.

Essen und Trinken nur zum Mitnehmen

Dafür solle eine Art Einbahnstraßensystem mit vorgegebener Laufrichtung eingeführt werden. Zudem werde es Essen und Trinken nur zum Mitnehmen geben. Ein Sprecher der Stadt Augsburg sagte, „dass die Stände auf möglichst viele Plätze in der Innenstadt verteilt werden“. So wolle man großes Gedränge vermeiden.

Vorweihnachtliches Hannover: Für die Budenbeschicker ist der Weihnachtsmarkt jedes Jahr ein lukratives Geschäft. Der wird so in diesem Jahr allerdings nicht stattfinden können. Das Foto entstand vergangenes Jahr an der Knochenhauerstraße neben der Marktkirche. Quelle: Dröse

In Sachsen wollen die Verantwortlichen auf die Stollenbäcker und Bergparaden im Erzgebirge nicht verzichten, hieß es. Und in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz soll der Markt räumlich entzerrt werden. Zusätzlich seien Einlasskontrollen und Maskenpflicht denkbar, auch wenn das die weihnachtliche Stimmung trübe, sagte ein Sprecher.

Gewohnte Atmosphäre könnte kaum aufkommen

Etwas pessimistischer äußerte sich derweil Monika Flocke von der Kölner Weihnachtsgesellschaft. Das Weihnachtsmarkt-Erlebnis sei ja auch mit Enge und Gedränge verbunden. Wenn man bis zum nächsten Besucher einen weiten Abstand einhalten müsse, könne die gewohnte Atmosphäre kaum aufkommen. „Was man dann veranstalten würde, wäre kein klassischer Weihnachtsmarkt.“ In Düsseldorf hingegen geht man weiterhin davon aus, dass die Weihnachtsmärkte unter Berücksichtigung der Hygieneregeln planmäßig stattfinden werden.

In Hannover liegt die Veranstaltungsbranche am Boden

Mitte der Woche hatte die Veranstaltungsbranche in Hannover für mehr politische Unterstützung demonstriert und darauf hingewiesen, dass viele Unternehmen Insolvenz anmelden müssten, wenn es nicht demnächst grundlegende Konzepte für die sechstgrößte Wirtschaftsbranche Deutschlands mit rund einer Millionen Beschäftigte gebe.

Stadt sieht sich in der Rolle der Genehmigungsbehörde

Auf lokale Unterstützung braucht braucht die Branche vorerst nicht zu hoffen – die Stadt Hannover sieht sich eher in der Rolle der Genehmigungsbehörde, denn des Ideengebers als eine Form der Wirtschaftsförderung. Immerhin: „Die Stadtverwaltung gemeinsam mit allen Dezernaten sei wie die Region Hannover oder bundesweit viele andere Behörden bemüht, Veranstalter mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, so Stadtsprecher Dennis Dix.

„So klein und eng diese Spielräume auch sein mögen“

Ziel sei es, innerhalb der gegebenen Möglichkeiten der jeweils gültigen Verordnung des Landes Veranstaltungen zu realisieren. „So klein und eng diese Spielräume auch sein mögen.“ Dabei sei allen Beteiligten klar, dass dies, mit Blick auf die wirtschaftliche Lage der Veranstaltungsbranche insgesamt, nur ein sehr kleiner Beitrag sein könne.

Lesen Sie auch

Von Andreas Voigt