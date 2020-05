Abo-Kunden bekommen Rabatt für drei Monate – aber erst ab Juni

HANNOVER

Kunden, die regelmäßig mit Bus und Bahn fahren und ein Abo beim Großraum-Verkehr Hannover (GVH) besitzen, können mit einer Rückvergütung von 20 Prozent ihres Monatspreises rechnen. Dies gilt auch für Inhaber von Job-Tickets. Der zuständige Verkehrsausschuss reagierte damit auf die Zahl abnehmender Fahrten wegen der Corona-Pandemie. „Die Betreuung von Kindern zu Hause aufgrund geschlossener Kindertagesstätten und Schulen sowie die Umsetzung von Home-Office an vielen Arbeitsplätzen bedingt weniger Fahrten mit Bussen und Bahnen. Die ÖPNV-Nutzung reduziert sich auf notwendige Fahrten und unabdingbare Berufswege“, heißt es dazu. Dies habe zu einem massiven Rückgang des Fahrgastaufkommens, aber auch zu Abo-Kündigungen geführt.

Darauf wolle der GVH reagieren, heißt es, zumal es von Seiten der Stammkunden etliche Nachfragen wegen eines Preisnachlasses infolge der Nichtnutzung der Angebote durch die Pandemie gegeben habe. Der Nahverkehrsverbund hatte ab Mitte März sein Fahrangebot zunächst eingeschränkt und dann drastisch heruntergefahren. Seit Anfang Mai fahren Busse und Bahnen im GVH wieder fahrplanmäßig. Die Zahl der Kündigungen durch Einzel-Abonnenten im April habe um etwa 910 höher gelegen als im Vorjahresmonat, so der GVH. Ein Rückschluss auf den Kündigungsgrund sei zwar nicht möglich, da er nicht erfasst wurde, dennoch seien im wesentlichen Corona-bedingte Kündigungen zu vermuten, so der Verband weiter.

Einnahmeverlust von bis zu 4,6 Millionen Euro erwartet

Der Rabatt-Plan: Alle Abonnenten inklusive der Jobticket-Inhaber erhalten für die Monate Juni, Juli und August einen Nachlass in Höhe von jeweils 20 Prozent auf ihren monatlichen Abopreis. Voraussetzung: Die Kunden müssen in den betreffenden Monaten auch Abo-Kunden sein. Wer sein Abo etwa zum 31.Juli kündigt, soll nur einen Nachlass für zwei Monate erhalten, beschlossen die Verkehrspolitiker. Und: Ein bestehendes Abo im Monat März oder April sei keine Voraussetzung, weshalb somit auch Neu-Abonnenten einen Rabatt erhalten. Von diesem „Einsteiger-Bonus“ erhofft sich der GVH weitere Neukunden und eine Rückgewinnung ehemaliger Abo-Inhaber. Firmenkunden können bei aktuellen Zahlungsschwierigkeiten zudem in Einzelfallentscheidungen Stundungen oder Ratenzahlungen vereinbaren.

Der GVH rechnet durch diesen Preisnachlass mit Einnahmeverlusten von vier bis 4,6 Millionen Euro. Wie diese Summe innerhalb des Verkehrsverbundes und den Nahverkehrsunternehmen verrechnet wird, steht noch nicht fest. Es sei abzuwägen, welche Einnahmenverluste durch diese Kulanzregelung abgewendet werden konnten, indem kündigungsbereite Fahrgäste von der Kündigung ihres Abonnements abgehalten wurden. „Diese Kulanzregelung wird sehr positiv aufgenommen, und wir halten sie für angemessen“, so Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz am Donnerstag.

Von Andreas Voigt