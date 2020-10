Hannover

Nach Mitteilungen der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten ( NGG) am Mittwoch haben zwei der drei im November abgespalteten Betriebsteile der Gilde Brauerei zum 1. Oktober einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht gestellt. Es handelt sich dabei um die Fass- und Flaschenabfüllgesellschaft Hannover GmbH und die Leine Logistik GmbH. Am Nachmittag sollen die betroffenen Beschäftigten von der Gilde-Geschäftsführung informiert werden. Nicht betroffen ist die Hannoversche Abfüllgesellschaft (Dose) und die Gilde Brauerei GmbH (Verwaltung).

Erhebliche Absatzeinbrüche durch Corona

Die beiden von den Insolvenzverfahren betroffenen Betriebe wurden im Herbst 2019 als 100-prozentige Töchter der TCB-Konzernmutter gegründet, beschäftigt dort sind Mitarbeiter der früheren Gilde Brauerei GmbH. Die Aufspaltung hatte Gilde-Geschäftsführer Mike Gärtner und Karsten Uhlmann, die zugleich Geschäftsführer der TCB-Konzernmutter sind, mit einer Produktivitäts- und Effizienzsteigerung begründet.

„Wir haben von Anfang an darauf hingewiesen, dass dieses Spaltungskonzept nicht funktioniert“, so Lena Melcher von der NGG. Seit Monaten tobt bei der Brauerei ein Streit um Tarifverträge, der zuletzt wegen der Corona-Pandemie aber geruht hatte. Die Insolvenzanträge seien deshalb auch eine Folge von konzerninternen Volumenverlagerungen, so die NGG weiter. Tatsächlich aber dürften auch die Folgen der Corona-Pandemie eine Rolle gespielt haben.

Die Gilde hatte in Hannover Concerts und Hannover 96 zwei Großabnehmer, die durch Corona seit Monaten keine oder zuletzt nur eingeschränkte Veranstaltungen durchführen konnten. Zudem ist die Gilde stark in der Gastronomie vertreten. Auch sie hatte unter den Folgen der Pandemie gelitten. Betroffen von der Insolvenz sind 64 Mitarbeiter. Die Mitarbeiter werden um 14 Uhr und um 15 Uhr informiert.

