Ein gemeinsamer Platzwart, Bildung einer Einkaufsgemeinschaft oder eine gemeinsame Geschäftsstelle: Stadt und Stadtsportbund Hannover (SSB) wollen Hannovers Vereinen bei der Bewältigung ihrer täglichen Arbeit dort unterstützen, wo sie alleine nicht mehr zurecht kommen. Dafür wollen Stadt und SSB eine sogenannte Servicestelle einrichten. Wie viele Mitarbeiter die Servicestelle haben soll, wie hoch die Kosten sind und welche Aufgaben diese Servicestelle genau erledigen soll, darüber will die Politik bis Sommer Bescheid wissen. Die Vereinshilfe soll im Rathaus angedockt sein, hat der Sportausschuss entschieden.

Im SSB sind aktuell rund 360 Vereine mit zusammen etwa 109.000 Mitgliedern organisiert. Nicht nur wegen Corona, aber auch, stünden Hannovers Sportvereine vor großen Herausforderungen, heißt es in dem Antrag der Ampelgruppe im Rat. Dazu zählen etwa Mitgliederbindung und -gewinnung, aber auch das Anwerben ehrenamtlicher Mitarbeiter. Diese Aufgaben könnten einzelne Vereine alleine nicht oft mehr bewältigen. Durch Kooperationen oder sogar Zusammenschlüssen könne die Effizienz der Vereine gesteigert und ihre Zukunft auf Dauer sichergestellt werden. „Die vielfältige hannoversche Sportvereinslandschaft trägt wesentlich zum gesellschaftlichen Zusammenhalt in Hannover bei“, sagt SPD-Sportpolitiker Angelo Alter.

Stadtsportbund: „Es geht nicht um Vereinsfusionen“

Die geplante Servicestelle für die Förderung von Kooperationen und Fusionen findet ausdrücklich die Zustimmung des Stadtsportbundes. Geschäftsführer Roland Krumlin: „Wo liegen die Herausforderungen? Ist das Sportangebot noch zeitgemäß? Wie kann ich neue Mitglieder gewinnen oder muss ich meine internen Strukturen überarbeiten? Diese Fragen mit Hilfe einer Servicestelle zu beantworten, ist eine gute Idee.“ Beim SSB gebe es bereits verschiedene Beratungsangebote für Vereine, sie zu systematisieren, mache Sinn. „Das gilt auch für die rechtliche Beratung.“ Ebenso sei die Akquise von Übungsleitern eine große Herausforderung für Vereine, bei der die Servicestelle helfen könne.

Krumlin betont, dass sich aus einer Zusammenarbeit zwischen (Nachbar-) Vereinen nicht zwangsläufig eine Fusion ergeben müsse. „Eine Vereinsfusion ist immer mit viel Emotionen verbunden. Es geht um die Kooperation in Bereichen, in denen Vereine alleine nicht mehr klar kommen.“ In den vergangenen drei Jahrzehnten habe es lediglich etwa zehn bis zwölf Vereins-Zusammenschlüsse gegeben, davon auch nur eine große: „Die von Eintracht Hannover und dem VfL Hannover 2013“, erinnert sich der SSB-Geschäftsführer. Vereins-Fusionen seien also eher selten in Hannover.

Sportvereine haben 2020 insgesamt 6300 Mitglieder verloren

Wohl auch durch die Corona-Pandemie haben die Sportvereine im vergangenen Jahr zahlreiche Mitglieder verloren. Mit Stichtag 1. Januar 2021 meldeten die Vereine dem SSB 6300 Mitglieder weniger als im Januar 2020 – Gründe für die Vereinsaustritte mussten die Vereine aber nicht nennen. „Es liegt allerdings nahe, dass die Austritte im Zusammenhang mit der Pandemie zu sehen sind“, so Rainer Krumlin. Es werde eine große Herausforderung für Vereine und dem Stadtsportbund, den Sportbetrieb nach dem Ende des Lockdowns wieder zum Laufen zu bringen. Hilfe kommt von der Ratspolitik: Auf Antrag der Ampelgruppe hat der Sportausschuss am Montag den knapp 1200 Übungsleitern in den Vereinen die Pauschalen für ehrenamtliche Trainerinnen und Trainer einmalig um 54 Prozent erhöht – auf knapp 600 000 Euro. Man wolle das besondere Engagement der Übungsleiter in der Corona-Pandemie honorieren und die Sportvereine gleichzeitig finanziell entlasten, hieß es.

