Endlich wieder freie Fahrt auf der Wedekindstraße

Seit September 2018 war die Wedekindstraße wegen des Umbaus Einbahnstraße und zwischen Lister Meile und Bödekerstraße nur in eine Richtung zu befahren – sehr zum Ärger für viele Auto- aber auch Radfahrer. Schließlich ist die Straße eine wichtige Verbindung in Richtung Innenstadt. Doch jetzt ist die nervige Zeit vorbei: Seit Montag ist die Wedekindstraße offiziell wieder in beiden Richtungen passierbar.

Dabei haben sich die Bauarbeiter offenbar mächtig ins Zeug gelegt, denn die Arbeiten konnten ganze fünf Monate früher als ursprünglich geplant beendet werden. Wesentlich dazu beigetragen hatte der milde Winter, bei dem keine Unterbrechungen nötig wurden. Nach der Fertigstellung von Restarbeiten wird der gesamte Straßenbau Mitte April abgeschlossen sein. „Diese erfreuliche Tatsache ist dem Verständnis der Anwohner, dem großen Engagement des ausführenden Unternehmens und dem milden Winter zu verdanken“, so Stadtsprecherin Michaela Steigerwald.

Die Wedekindstraße ist mit zuvor rund 14.700 Autos täglich eine der verkehrsreichsten Straßen in der östlichen City. Für den Umbau hatte die Stadt rund 1,5 Millionen Euro veranschlagt. Zwischen Bödekerstraße und Lister Meile wurde nicht nur die Fahrbahn saniert, sondern auch Parkbuchten neu sortiert, Radstreifen eingeführt und Bäume gepflanzt. Die Absperrungen waren bereits am Sonntag entfernt worden, was einige Verkehrsteilnehmer ausnutzten. Doch noch mussten letzte Markierungsarbeiten erledigt werden. Seit Montag können auch die Busse wieder durch die Wedekindstraße stadteinwärts fahren.

Von Andreas Krasselt