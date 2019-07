Hannover

Nein, ist sich Ronald Clark, Chef der Herrenhäuser Gärten sicher, „hundertprozentig kann man sich nicht auf die Hitze vorbereiten“. Aber er und seine Mitarbeiter werden schon dafür sorgen, dass die Gärten am Ende des Sommers nicht ausschauen wie eine Dürresteppe.

Direktor der Herrenhäuser Gärten : „Gießen, gießen, gießen“

„Gießen, gießen, gießen“, heißt Clarks Devise. Und da können in der Spitze schon zwei Millionen Liter Wasser verbraucht werden, „inklusive der Wasserspiele im Garten“, sagt er. Das Nass kommt indirekt aus der Leine, wird von dort „seit 299 Jahren in die Graft gepumpt, von dort aus in die Gärten gesaugt, mechanisch durch Kiesfilter gereinigt und dann geht das raus“. Ein Schaltplan mit einzelnen Punkten, „Lichterlein des Großen Gartens“, so Clark, zeigen an, wo gegossen werden muss. Zusätzlich könnten die großen Beregner angemacht werden, dann klappt das schon mit der Mission „Pflanzenrettung“. Die großen Bäume in der Nähe der Leine seien ohnehin nah am Grundwasser. Im Gegensatz zu den Straßenbäumen, „für die das Wetter echter Stress ist“. Die stünden auf versiegelten Böden, der Asphalt, die Hauswände – womöglich reflektierende Glaswände – heizten rundherum alles auf.

Fleißiges Lieschen lässt Köpfchen hängen

Im Großen Garten leiden Pflanzen wie „das fleißige Lieschen, das eher Schatten braucht“, Stauden rollen ihre Blätter zusammen, um nicht zu viel Feuchtigkeit zu verdunsten. „Wenn der Boden feucht ist, macht das nichts“, weiß Clark. Exoten aus ohnehin heißen Ländern wie das Indische Blumenohr, der Neuseeländer Flachs und die Banane „freuen sich bei dem Wetter“.

Auch um die Kollegen zu schützen, wird eher frühmorgens gegossen und manchmal auch am Abend, „sonst laufen die auch schon mal unter den Wassersprenger, um sich abzukühlen“.

Feuerwehr rüstet sich für mehr Einsätze

Die Beschäftigten hat auch die Feuerwehr im Blick, „die habe jetzt vermehrt gekühlte Getränke auf ihren Einsatzwagen“, berichtet Sprecher Michael Hintz. Ansonsten ist man auch für die Bürger auf alle Lagen vorbereitet. „Wir können auf vermehrte Einsatzspitzen wie Brände und Wasserrettung reagieren, Feuerwehrleute und Fahrzeuge sind ausreichend da.“ Selbst auf einen großen Rettungsdienst sei man vorbereitet. „Wenn gerade mal kein Rettungswagen in der Nähe ist, dann geht eben mal ein Löschfahrzeug raus, darauf fahren ausgebildete Notfallsanitäter mit Notfallrucksäcken, die die Erstversorgung machen können, bis der erste freie Rettungswagen übernimmt.“ Falls es zu hitzebedingten Aggressionen kommen würde, wären die Kollegen mit Deeskalationstraining und nötigenfalls Panikverriegelungen im Rettungswagen präpariert.

Aggressive Personen „nicht auszuschließen“

Dass das passieren kann, mögen die Johanniter nicht ausschließen. „Geduld hängt mit dem körperlichen Wohlbefinden zusammen“, erklärt Sprecherin Bettina Martin. „Da sind unangemessene Reaktionen nicht auszuschließen. Allerdings haben wir vermehrt mit Herz- und Kreislaufproblemen zu tun.“

Heiße Temperaturen Die heißen Temperaturen belasten Mensch und Tier – hier Tipps vom Deutschen Wetterdienst und Tierschützern: Vermeiden Sie Mittagshitze und beschränken Sie Tätigkeiten im Freien auf die Morgen- und Abendstunden. Vermeiden Sie körperliche Belastungen, auch Sport. Wenn Sie körperlich arbeiten müssen, trinken Sie pro Stunde zwei bis vier Glas eines kühlen, alkoholfreien Getränks. Meiden Sie Getränke mit Alkohol oder viel Zucker – sie können den Körper austrocknen. Zu kalte Getränke können für Magenprobleme sorgen. Bleiben Sie draußen nach Möglichkeit im Schatten. Lassen Sie niemals Kinder oder gesundheitlich geschwächte Personen in einem geparkten Fahrzeug zurück, auch nicht für kurze Zeit. Lüften Sie nachts und morgens. Dunkeln Sie die Räume tagsüber mit Rollläden und Vorhängen ab. Und: „Die meisten Heimtiere regulieren ihren Wärmehaushalt über Trinken oder Hecheln“, erklärte Tierschutzexpertin Moira Gerlach: „Deshalb ist jederzeit verfügbares frisches Trinkwasser wichtig. Außerdem braucht das Tier einen kühlen Schattenplatz, an den es sich stets zurückziehen kann. Große Anstrengungen sollten dringend vermieden werden.“ Im schlimmsten Fall drohe der Tod durch einen Hitzschlag. Unter keinen Umständen dürften Tiere alleine im Auto gelassen werden: „Auch bei bedecktem Himmel oder geöffneten Fenstern steigt die Temperatur im Inneren rasch auf 50 Grad und mehr an, und das Fahrzeug kann so schon innerhalb weniger Minuten zur tödlichen Falle werden“, so Gerlach. Idealerweise solle das Gassigehen mit Hunden in die kühleren Morgen- und Abendstunden verlegt werden.

Kliniken in Alarmbereitschaft

Alles, was gegen die Hitze hilft, ist gut – und begehrt: Während der Himmler-Hagebaumarkt in der Südstadt Ventilatoren „bevorratet hat“, so ein Mitarbeiter, warnen andere Baumärkte schon vor leeren Regalen. Im vergangenen Jahr waren Ventilatoren zum Teil Mangelware. Wer jetzt noch keinen hat, sollte sich also sputen.

Spaziergänge vorerst eingestellt

Aber nicht zu schnell, denn körperliche Anstrengungen bei der Hitze können besonders für alte und kranke Personen tödlich werden. In den Pflegeheimen ist man jedenfalls darauf eingestellt, einen Blick mehr auf die betagten Senioren zu werfen. „Wenn es zu heiß wird, sagen wir unsere Aktivitäten im Freien ab. Das betrifft auch Spaziergänge“, sagt Elisabeth Markovina, Heimleiterin der Diakovere Altenhilfe Henriettenstift. Wäre der Gang nach draußen doch notwendig, „wenn wir unsere Bewohner zum Arzt begleiten müssen, achten wir auf leichte, luftige Kleidung und das Tragen einer Kopfbedeckung“.

Vorbereitet auf heiße Tage im Friederikenstift: Daniela Seelemeyer und Sophie Bartel Quelle: Wallmüller

Kühlung mit kaltem Waschlappen

Bettlägerige würden öfter mit einem kalten Waschlappen gekühlt, auch das hilft“, so Markovina. Besonders geschaut werde auf demenzkranke Menschen, die aufgrund ihrer Krankheit einfach „das Trinken vergessen“. Auf dem Speiseplan würden Suppen und Kaltschalen stehen – also Mahlzeiten mit einem hohen Wassergehalt. Doch auch für die Helfenden muss gut gesorgt werden. „Für die Mitarbeitenden verteilen wir frisches Obst und gelegentlich ein Eis.“

Wasservorräte aufgefüllt

Besondere Beobachtung ist auch in den Krankenhäusern angesagt. Die Wasservorräte werden regelmäßig aufgefüllt – wie im Friederikenstift, „unsere Patienten können sich hier, so oft sie wollen, selbst bedienen“, erzählt Sabine Mischer, Pflegedirektorin der Diakovere Krankenhäuser. Wer nicht aufstehen könne, bekomme Wasser oder Tee ans Bett gebracht. „Zusätzlich fragen wir vor allem bei älteren Patienten immer wieder nach und überprüfen, ob sie genug getrunken haben.“ In den Patientenzimmern werde für ausreichend Lüftung gesorgt, „und wir werfen lieber einmal öfter einen Blick in die Zimmer, ob es allen gut geht“. Das Unternehmen hat sogar eine „Task Force Klimawandel“ ins Leben gerufen, die nach Lösungen suchen soll, die Auswirkungen der Hitze auf Patienten und auch Mitarbeiter abzumildern.

Hotline der Krankenkasse

Die Hitze betrifft natürlich alle. „So schön hochsommerliche Temperaturen für alle Sonnenanbeter und Badefreunde auch sein mögen, können sie den Körper und damit den Kreislauf enorm belasten. Wer dann noch zu wenig trinkt, kann durch die Hitze einen Krampf, einen Kollaps oder einen Schlag bekommen“, sagt Heike Sander, Landesgeschäftsführerin der Barmer in Niedersachsen und Bremen. Angesichts der Hitzewelle hat die Krankenkasse eine kostenlose Hitze-Hotline rund um die Uhr auch für Nichtmitglieder geschaltet – wer anruft, bekommt Tipps, wie man etwa Kreislaufprobleme in Griff bekommt und welches Trinkverhalten jetzt das Gesündeste ist.

Die Barmer-Hitze-Hotline: 0800 84 84 111

Von Petra Rückerl