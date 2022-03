Hannover

Mal war es ein lustiger Laut des Kindes, mal eine belächelnde Bemerkung von Freunden, mal der Blick auf die eigene Reaktion: „Irgendwann habe ich angefangen, Momente rund um die Kinder zu sammeln“, erklärt Jan Zerbst (41) die Entstehung seines neuen Buchs „Glückwunsch, ihr seid Eltern! Da müsst ihr jetzt durch!“, das gerade erschienen ist. „Vielleicht auch einfach nur in der Hoffnung zu merken, dass andere Eltern bestimmte Momente kennen.“

Gesammelt hat der Autor und Comedian, den meisten als ffn-Moderator („Die Welt in 30 Sekunden“) kennen, zunächst ganz profan in seinem Handy. Die Liste von Anekdoten wurde mit der Zeit immer länger. Der Arbeitstitel hätte wohl „Die erste Zeit mit Kind“ lauten können – und die hat der 41-Jährige schon zweimal selbst erlebt: Seine Tochter ist vier, der Sohn zwei Jahre alt.

Jan Zerbst:“ Glückwunsch, ihr seid Eltern“, Lappan, 128 Seiten, zehn Euro. Quelle: Lappan

„Ich fand das erste Jahr unfassbar anstrengend“, resümiert Zerbst ganz offen. „Man hat Schlafmangel, wird mürbe gemacht, macht sich um einen kleinen Schnupfen große Gedanken, im Fokus steht nur noch das Kleinkind.“ Trotz allem empfand er diese Zeit nicht nur als stressig – „sondern auch als ziemlich lustig.“

Feiern in Hamburg: Hier hat Jan Zerbst im Jahr 2012 den Deutschen Radiopreis gewinnen, Travestiestar Olivia Jones gratuliert. Quelle: dpa

Auszeichnung mit dem Deutschen Radiopreis

Dass er selbst einen Hang zum Lustigsein hat, zeigt seine Arbeit: Für die ist Zerbst bereits mit dem Deutschen Radiopreis und dem dem Niedersächsischen Medienpreis ausgezeichnet worden. Darüber hinaus hat er mit Büchern wie „Der Affe fällt nicht weit vom Stamm“ und „Warum Lachmöwen lachen“ seinen feinen Sinn für Humor und seinen Wortwitz bewiesen. Nun als ein Büchlein zum Thema Kind.

„Früher haben mich Kinder mäßig interessiert, seit ich selbst Vater bin, hat sich das natürlich verändert“, sagt Zerbst. In 48 kurzen Kapitel beschreibt er seine Sicht auf die Dinge, etwa Autofahren („Es gibt Smartphone-Filmchen, die machen Kinder froh und Eltern mürbe“), Abstillen („Es ähnelt stark dem Ab-Grillen im Sommer“), abendliches Einschlafen („Jede Methode führt zum Erfolg. Irgendwann.“), Aua („Wir pusten es weg und das Kind lacht sich schlapp, wenn man sich am Bettpfosten den Zeh bricht“), Alles in den Mund („Wenn das zweite Kind Sand isst, fragt man, ob es noch Kiesel dazu haben möchte“).

Im Gespräch betont der 41-Jährige, dass sein Werk „absolut kein Ratgeber ist“. Vielmehr soll es Eltern – vor allem denjenigen, die es zum ersten Mal geworden sind – aufzeigen, dass sie mit ihren Sorgen, Zweifel und Ärgernissen nicht alleine sind. Und das auf eine vergnügliche Weise.

Die Illustrationen stammen diesmal von Bernd Kissel (43): Der Trickfilmzeichner und Grafiker veröffentlicht zum Beispiel werktäglich die „Känguru-Comics“ auf „Zeit Online“ – es sind Comicstrip-Umsetzungen der Känguru-Chroniken von Autor Marc-Uwe Kling (40).

Zerbst zeigt sich im Nachwort nachdenklich

Im Nachwort seinen aktuellen Buchs zeigt sich Zerbst von seiner nachdenklichen Seite – und wird dann doch ein paar Ratschläge los: „Sing euren Kindern etwas vor. Egal, wie schief. Aber singt.“ Außerdem appelliert er daran, dass Handy mal wegzulegen, mit den Kleinen rauszugehen und auch dem Planeten was Gutes zu tun, „unsere Kinder wollen vielleicht auch mal Kinder haben.“

Im Gespräch: Jan Zerbst und NP-Reporterin Mirjana Cvjetkovic. Quelle: Rainer Dröse

Vor allem ist ihm aber wichtig, dass Eltern nicht vergessen, gut zu sich selbst und dann zu allen anderen zu sein: „Und schon sind sie ein gutes Vorbild! Viele Mütter und Väter haben den Anspruch perfekt zu sein, an dem sie aber auch kaputt gehen können.“