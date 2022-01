Hannover

Merle Dettbarn ist Psychologin, systemische Therapeutin und Mediatorin im evangelischen Beratungszentrum in der Oskar-Winter-Straße (List). Zu ihr kommen gerade in der Corona-Pandemie viele Mütter und Väter, die an der Belastungsgrenze stehen.

Kitas dicht, Schulen dicht – Sie werden wahrscheinlich zurzeit sehr stark gebraucht, oder?

Ja, wir haben viele Anfragen. Dass Kitas und Schulen nicht verlässlich sind, ist ein zusätzlicher Belastungsfaktor in dieser Zeit. Die Eltern können sich nicht darauf verlassen, sind sich permanent selbst am kümmern, sind in der Doppelrolle, unterrichten oder anleiten zu müssen. Das geht ja bereits seit fast zwei Jahren so. Manche melden sich rückwirkend, weil sie in der Zeit der höchsten Belastung keine Zeit hatten.

Wie äußern sich die Belastungen bei den Eltern?

Eltern melden sich oft in Sorge um die Kinder an, im Laufe der Beratung offenbart sich dann oft, dass es bereits Eskalationen gab oder dass es kurz davor steht. Bei der Anmeldung sagen viele: „Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll“ oder „mein Kind reagiert mit starken Wutanfällen“ oder „ich mache mir Sorgen, weil mein Kind sich zurückzieht“. Psychische Erkrankungen wie Essstörungen bei Kindern haben ja tatsächlich stark zugenommen in der Pandemie.

Was macht es mit einem Kita-Kind, wenn die Einrichtung immer wieder dicht ist?

Kinder, die sich sehr wohl in der Kita fühlen, fehlt etwas. Akut hören wir gerade bei den kleinen Kindern von sogenannten Futterstörungen. Die Kita ist ein Ort, wo man mit anderen Kindern zusammen ist, wo es andere erwachsene Bezugspersonen gibt und manche Themen einfach gut klappen. Die Kita unterstützt das Essen, die Sauberkeitserziehung, das soziale Lernen und wenn sie nicht stabil zur Verfügung steht, dann macht sich das im häuslichen Bereich bemerkbar. Etwa, dass das Kind nicht mehr gut isst. Auch andere Themen wie Mittagsschlaf, die sonst auf mehrere Schultern verteilt waren, müssen nur noch von Eltern gelöst werden und da verhärtet sich schnell mal etwas. Der Entlastungsfaktor Kita ist nicht mehr gegeben.

Was würden Sie den Eltern raten, die von Kita-Schließungen betroffen sind?

Bloß nicht so tun, als wäre alles so einfach, bloß das Ganze nicht kleinreden. Man kann mit anderen Eltern oder im vertrauten Kreis darüber sprechen oder natürlich auch die Beratung nutzen. Und man kann versuchen, Ablenkung oder Entspannung in die Situation zu bringen. Was immer hilft: rausgehen, frische Luft schnappen, die Zeit nutzen, versuchen, im Alltag kleine Inseln der Entspannung zu finden. Man kann zusammen spielen, das kann man auch ritualisieren. Es gibt ja trotz aller Belastungen Momente, die sehr schön sind. Und es gibt Kinder, die davon profitieren, dass sie von den Eltern betreut werden. Manche Eltern erzählen mir, dass ihre Kinder in der Pandemie gelernt haben, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Das hätten sie vorher nie für möglich gehalten.

Von Petra Rückerl