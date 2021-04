Hannover

Am 16. Dezember vergangenen Jahres endete für alle Schülerinnen und Schüler ab Jahrgang fünf – Abschlussklassen ausgenommen – in der Region Hannover der Präsenzunterricht. Inzwischen sind die betroffenen Kinder und Jugendlichen seit nunmehr vier Monaten nicht in der Schule gewesen – und ein Ende ist weiter nicht in Sicht.

Denn noch immer ist in der Region Hannover die Inzidenz, das entscheidende Kriterium für mögliche Schulöffnungen, deutlich zu hoch. Am Dienstag lag er bei 119,8. Erst ab einer Inzidenz von unter 100 an drei Tagen in Folge können alle Jahrgangsstufen in das Szenario B, also den Wechselunterricht zurückkehren.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

18 Kommunen in Niedersachsen haben zu hohe Inzidenz

Doch die Region Hannover bildet damit keine Ausnahme in Niedersachsen: In 18 der 45 Landkreise und kreisfreien Städte liegt der Inzidenzwert aktuell über 100, sodass alle Klassen ab Jahrgang fünf im Homeschooling bleiben müssen. Es ist davon auszugehen, dass es bald noch viel mehr Schüler zurück ins Distanzlernen müssen, denn das Robert-Koch-Institut rechnet nach den Osterfeiertagen mit einem deutlichen Anstieg der gemeldeten Neuinfektionen.

Bringt das Land Kinder und Jugendliche, die seit Monaten keine Schule von innen gesehen haben, mit einem Festhalten am Inzidenzwert als alleinigem Kriterium für Schulöffnungen um ihre Bildungs- und Teilhabechancen? Das niedersächsische Kultusministerium beantwortet eine entsprechende Anfrage dieser Zeitung dazu nur ausweichend. „Es ist auch für das Kultusministerium wichtig, dass Öffnungen möglich sind und bleiben – soweit es geht mit Blick auf die Infektionsentwicklung und vor allem immer auch mit Blick auf den Schutz der Gesundheit von Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften“, teilt ein Sprecher mit. Dafür habe Niedersachsen „einen guten und sicheren Weg umgesetzt, den wir zugleich immer wieder prüfen“.

Riskiert Kultusministerium die Bildungschancen von Kindern?

Doch wäre es nicht im Bildungsinteresse der unteren Jahrgangsstufen an weiterführenden Schulen, wenn zumindest diese Schülerinnen und Schüler unabhängig von der Inzidenz in den Präsenzunterricht zurückkönnten? Dazu der Sprecher: Man werde zunächst abwarten, inwiefern sich aus der Debatte um die Änderungen beim Infektionsschutzgesetz auf Bundesebene Änderungsbedarf ergebe.

Thüringer CDU will Schulöffnungen unabhängig von Inzidenz

Im Nachbarland Thüringen ist man in dieser Frage zumindest gedanklich schon einen Schritt weiter: Die Thüringer CDU hat in einem Fünf-Punkte-Plan Vorschläge gemacht, wie Präsenzunterricht auch bei einer hohen Corona-Inzidenz funktionieren soll. Testpflicht, Wechselunterricht und feste Klassen sind die Säulen, mit denen dies möglich sein soll. In Niedersachsen gibt es das auch. Trotzdem setzt man hier weiter aufs Warten.

Von Britta Lüers