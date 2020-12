Hannover: Warum die Polizei keine Wache im Steintor-Viertel will

Hannover

Eine eigene Polizeiwache für das Steintor-Viertel? Übergriffe von Kriminellen auf vier betagte Anwohner in diesem Jahr haben die Forderung nach Dauer-Präsenz von Beamten auf dem Kiez neu befeuert. Zuletzt hatten Mitglieder der Bürgerinitiative „Hannovers Mitte“ die Stationierung der Polizei im Amüsierviertel gefordert. Die Polizeidirektion Hannover erklärt jetzt, warum sie mehr dagegen als dafür ist.

Bei der Frage nach der Einrichtung einer Polizeiwache im Bereich des Steintors sind aus Sicht der Behörde mehrere Faktoren zu berücksichtigen: „Grundsätzlich ist zu betonen, dass es gute Argumente sowohl für als auch gegen die Einrichtung einer solchen Wache gibt“, so Sprecher Michael Bertram. Die Diskussion sei dazu noch nicht abgeschlossen. Die Überlegungen würden auch ständig neu bewertet.

So sah es früher aus: Die mobile Wache der Polizei am Marstall. Quelle: Schaarschmidt

Es sei richtig, dass durch eine Wache im Steintor-Viertel eine unmittelbare, persönliche Ansprechbarkeit der Polizei direkt vor Ort gegeben wäre. Auch würden sich dadurch kurze Wege für Personen ergeben, die unmittelbar Opfer von Straftaten geworden sind.

Bertram: „Eine Polizeiwache könnte in dieser Hinsicht somit tatsächlich einen Baustein bilden, der zu einer Steigerung des Sicherheitsgefühls bei Anwohnern und Passanten beitragen könnte.“ Negativ wäre aus Sicht der Polizei, dass durch eine solche Wache zunächst einmal ein hoher zusätzlicher Personalbedarf ausschließlich für das Betreiben der Wache erforderlich wäre.

„Insbesondere, wenn die Wache in einer 24/7-Besetzung betrieben würde“, erklärt Bertram. Dies gelte grundsätzlich unabhängig davon, ob die Wache in einem festen Gebäude untergebracht ist oder in einem mobilen Container.

Polizisten sollen auf die Straße

Die eingesetzten Beamten würden an einen festen Ort gebunden sein und somit nur in dieser unmittelbaren Umgebung wahrgenommen werden. Die Sicht der in der Wache tätigen Polizisten beschränkt sich auf den Bereich rundum: „Damit aber eine wirkliche Präsenz in diesem Bereich gewährleistet ist, bedarf es somit weiterhin uniformierter Einsatzkräfte auf der Straße“, stellt Bertram klar.

Vor der Bebauung des Marstall-Platzes: Für kurze Zeit hat die Polizei damals ihre „Präsenzwache“ dort aufgestellt. Quelle: Dröse

Dazu kommt, dass ein Teil der Beschwerden, die von Anwohnern oder auch der Bürgerinitiative „ Hannovers Mitte“ kommen, gar nicht die Zuständigkeit der Polizei betreffen. Gründe seien beispielsweise Lärm, Verunreinigung, Parkverstöße und ähnliches. Diese Themen sind ausschließlich Sache der Stadt Hannover und würden durch die Einrichtung einer Polizeiwache nur wenig beeinflusst.

Bertram: „Unsere Erfahrung zeigt, dass das Vorhandensein einer Wache an sich wenig abschreckende Wirkung auf Angehörige sozialer Randgruppen entfaltet.“ Als Beispiel nennt der Sprecher den Raschplatz mit der dortigen Dienststelle. Sie ist zurzeit wegen der Sanierung der Herschelwache rund um die Uhr in Betrieb. „Hier ist vielmehr eine Gewöhnung der Szene an die Polizeiwache feststellbar, da es sogar im unmittelbaren Nahbereich der Wache immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, vorwiegend innerhalb der Szene, kommt“, argumentiert Bertram.

Herschelwache in der Nähe des Steintors

Im Sommer soll die neue Herschelwache fertig sein. Die Dienststelle befinde sich nur rund 400 Meter vom Steintor/Marstall entfernt, so der Behördensprecher: „Insgesamt zielen wir darauf ab, das für die Besetzung von Wachen nötige zusätzliche Personal auf ein bedarfsgerechtes Mindestmaß auszurichten und nicht in Räumlichkeiten verschwinden zu lassen, sondern es als Präsenzstreifen auf die Straße zu bringen“, sagt Bertram.

Der Fall des 89-jährigen Elmar Pfeiffer (Name von der Redaktion geändert) hatte die Diskussion um eine Wache im Steintor-Viertel neu entfacht. Der Rentner, der Am Marstall wohnt, war im Sommer innerhalb von acht Tagen gleich zweimal Zielscheibe von Kriminellen geworden. Zudem wurden zwei betagte Anwohner von Räubern überfallen. Der Leiter des Polizeikommissariats Mitte, Cord Stünkel, hat zurzeit zwar keine Hinweise darauf, dass alte Leute im Steintor besonders oft Opfer von Straftaten werden. Allerdings kann er auch nicht auszuschließen, dass es weitere Geschädigte gibt.

Appell an mögliche Opfer

Um die Dunkelziffer aufzuhellen, ist es wichtig, dass die Polizei immer von Straftaten erfährt. Deshalb appelliert Stünkel an mögliche Opfer: „Bitte wenden Sie sich immer an uns. Wählen Sie den Notruf.“ Wer sich unsicher ist, ob überhaupt eine strafbare Handlung vorliegt, könne die Beamten auch über die Wache (Telefon: 0511/1092815) kontaktieren.

Von Britta Mahrholz