Hannover

Ab Montag dürfte der Run auf die Wartelisten der 50 Impfzentren in Hannover losgehen, denn dann werden die Priorisierungen für Impfwillige aufgehoben. Die NP fragte im Sozialministerium nach, wie man dem Ansturm Herr werden will.

Ist die Warteliste ab Montag um 0 Uhr bereits freigeschaltet?

Nein, sagt Oliver Grimm, Sprecher des Sozialministeriums. „Es muss am Sonntag niemand lange wachbleiben dafür. Im Laufe des Vormittags wird die Anmeldung frei geschaltet.“ Es gebe ein Update, in der das System kurz, „etwa zehn Minuten runtergefahren wird“, so Grimm, der befürchtet: „Dann werden die Leute sicher denken, das System wäre zusammengebrochen. Aber es geht nur um das Update.“

Welche Impfstoffe stehen zur Verfügung?

Es gebe die drei Impfstoffe Biontech, Astrazenca und Moderna. Der Impfstoff von Johnson & Johnson würde zur Zeit nicht vom Bund an die Länder verteilt. „Aber der Großteil der Impfstoffe, das ist Biontech, wird zur Zeit noch für Zweitimpfungen genutzt“. Für Erstimpfungen würde vor allem Moderna zur Verfügung stehen.

Wie viele Dosen welchen Impfstoffs stehen zur Verfügung?

Grimm: „Das ist im Grunde immer gleich, wir haben 235.000 Dosen pro Woche für die Impfzentren.“

Wie viele Menschen aus den Priorisierungsgruppen stehen noch auf der Warteliste?

590.000 Menschen stünden bisher noch auf den Wartelisten, so das Sozialministerium. Grimm geht davon aus, dass diese alle noch Priorisierungen haben.

Wann können diese mit Terminen rechnen?

Das werde von Impfzentrum zu Impfzentrum unterschiedlich sein, es gebe separate Wartelisten für alle 50 Impfzentren. Da komme es dann darauf an, wer noch vor einem stehe, wie viel Impfstoffe vorhanden sind und wie viele Zweitimpfungen es geben müsse. „Das wird sicher noch vier bis fünf Wochen dauern, die bisherige die Warteliste abzuarbeiten, weil wir zum allergrößten Teil Zweitimpfungen machen.“ Ab der 25. KW, also dem 21. Juni, werde sich die Situation umdrehen, dann werde es wieder mehr Impfstoff für Erstimpfungen geben. „Dann wird die Warteliste auch vergleichsweise schnell abgearbeitet werden können.“ Bereits in dieser Woche hätte man von der Zahl 640.000 runter gehen können auf unter 600.000.

Wie realistisch sind die Wartelisten-Zahlen?

Letztlich werde es so sein, dass viele Menschen noch auf den Wartelisten stehen, die gar keinen Bedarf mehr haben, meint Grimm. In den Arztpraxen stehen mehr Impfstoffe zur Verfügung, die Impfzentren hätten nur die Grundlast der 235.000. „Wir wollen ja auch, dass Impfungen dort sind, wo sie normalerweise auch stattfinden.“

Gibt es die Möglichkeit, übriggebliebene Dosen eines Vakzins, spontan am Ende des Tages zu erhalten?

Die Impfzentren hätten Reserve-Listen, einige wie in Hannover nutzten die Impfbrücke. „Es geht da aber nicht um große Mengen. Es lohnt sich nicht, darauf zu warten“, sagt Oliver Grimm.

Sind Vorkehrungen getroffen worden, falls das Online-System unter einem möglichen Ansturm zusammenbricht?

Das Onlinesystem schaffe ungefähr 220.000 Anrufe pro Sekunde, „wir hatten noch nie die Situation, dass das System bei einem Ansturm zusammenbrach“, sagt Grimm.

Sind Vorkehrungen vor den Impfzentren getroffen worden, falls sich Bürger direkt dorthin begeben?

„Das lohnt sich für niemanden, die Bürger werden ausschließlich nach Termin geimpft“, berichtet Grimm.

Wie viele Mitarbeitende stehen ab Montag für die Hotline 0800 9988665 zur Verfügung?

„Wir haben zu Montag nicht aufgestockt“, sagt der Sprecher. „Aber wir hatten im Januar 150 Menschen an der Hotline, jetzt sind es 850.“ Nichtsdestotrotz würden sich alle Impfwilligen einen Gefallen tun, „lieber online Termine zu machen, zumal die Hotline ja auch Beratungs- oder Verschiebungsaufgaben erfüllt“. Die Online-Anmeldung werde auch noch einmal vereinfacht, „weil die ellenlangen Texte, also die Beschreibungen der Priorisierungsgruppen, wegfallen. Das ist die Umstellung, das Upgrade am Montag“.

Wie viele Menschen werden bereits jetzt täglich in den Impfzentren geimpft?

Das hänge von den Impfstofflieferungen ab. „In der Spitze hatten wir 46.000, momentan machen wir ja hauptsächlich Zweitimpfungen mit weniger Impfstoffen. Derzeit sind es etwa 35.000. Wir werden aber wieder auf die 40.000 kommen, das ist für die Impfzentren auch locker machbar.“

Sollte es irgendwann genug Impfstoff geben: Ist es angedacht, dass auch andere Mediziner wie Zahnärzte an den Impfungen teilnehmen?

Ob der Bund das plane, sei nicht bekannt. Fachärzte und Betriebsärzte seien bereits im Boot, darüber entscheide das Land aber nicht.

Was raten Sie den Bürgern, die sich ab Montag auf die Wartelisten setzen lassen ?

Oliver Grimm: „Geduld auch bei Aufhebung der Priorisierung, alle sind berechtigt, aber nicht alle haben Anspruch auf sofortige Hilfe.“ Man könne mehrgleisig fahren, neben dem Impfzentrum sich auch beim Arzt um einen Impftermin bemühen. Eine dringende Bitte hat das Sozialministerium noch: „Wer einen Termin beim Haus- oder Betriebsarzt bekommen hat, storniere bitte den Termin im Impfzentrum, damit andere ihn wahrnehmen können.“

Von Petra Rückerl