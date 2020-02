Warnstreik an der MHH – Demo in der Innenstadt

Hannover

Für die zentrale Demonstration im Rahmen des ganztägigen Warnstreiks der Ärzte von 23 deutschen Universitätsklinken unter dem Motto „Patient todkrank – Arzt todmüde.“ werden am Dienstag laut dem Marburger Bund zwischen 2.000 und 3.000 Teilnehmer erwartet. „Wir können es noch nicht so richtig einschätzen“, so Anna Dierking, Pressereferentin vom Landesverband Niedersachsen des Marburger Bundes.

Die Demonstration beginnt um 12 Uhr auf dem Ernst-August-Platz vor dem Hauptbahnhof. Von dort zieht die Demo über die Joachimstraße, den Thielenplatz und die Lavesstraße zum Finanzministerium auf dem Schiffgraben. „Dort gibt es eine kurze Zwischenkundgebung“, so Dierking. Die betroffenen Straßen werden in dem Zeitraum gesperrt.

Nach der Kundgebung vor dem Finanzministerium zieht die Demo über die Sophienstraße zum Opernplatz, wo um etwa 13 Uhr die Abschlusskundgebung beginnen soll. „Dort ist dann auch eine Bühne aufgebaut“, sagt Dierking. Eine längere Abschlusskundgebung sei geplant, um etwa 14 Uhr soll die Demonstration beendet sein.

Versorgung von Notfällen ist in der MHH sichergestellt

Der Warnstreik wird auch Auswirkungen auf die Medizinische Hochschule Hannover ( MHH) haben. „Wir werden Dienstag früh sehen, wie viele Ärzte nicht zum Dienst antreten“, so Stefan Zorn, Sprecher der MHH. Die Versorgung von Notfällen sei aber durch die Notdienstvereinbarung nicht gefährdet. „Jeder Notfallpatient wird sachgerecht behandelt“, so Zorn. Patienten, die einen ambulanten Termin haben, sollten aber unbedingt zuvor telefonisch in der betreffenden MHH-Klinik nachfragen, ob dieser eingehalten werden kann.

Signal vor der nächsten Verhandlungsrunde

Mit dem Warnstreik soll vor der dritten Verhandlungsrunde mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) das klare Signal „Kommt endlich in die Gänge!“ an die Arbeitgeber gesendet werden. Mitglieder an 23 Universitätskliniken im Tarifbereich der Länder wurden aufgerufen, an dem ganztägigen Warnstreik teilzunehmen. Der Marburger Bund fordert unter anderem eine manipulationsfreie Arbeitszeiterfassung, Dienst an maximal zwei Wochenenden im Monat und eine klare Höchstgrenze für Bereitschaftsdienste. „Wir fordern faire Arbeitsbedingungen und eine angemessene Vergütung – das Verheizen der Ärztinnen und Ärzte in der Universitätsmedizin muss ein Ende haben“, so Andreas Hammerschmidt, 2. Landesvorsitzender des Marburger Bundes in Niedersachsen.

Von Stella-Sophie Wojtczak