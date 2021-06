Hannover: War Blutrache das Motiv? Und wer war das Mordopfer Armin N.?

Hannover

Armin N. wurde nur 30 Jahre alt. Der sportliche, gut aussehende Mann mit familiären Wurzeln im Kosovo war Gesellschafter einer Immobilienfirma in Hannover – offiziell. Aus der albanischen Community heißt es, dass er schon als Kind auffällig gewesen sei. Niemand konnte ihm Grenzen setzen. „Er war ein begeisterter Kampfsportler“, sagt ein Bekannter. Allerdings habe ihm vor allem das Kämpfen an diesem Sport interessiert.

Armin N. soll bereits als Jugendlicher in Ricklingen Umgang in Jugendgangs gefunden haben. Später sei er dann vollends ins kriminelle Milieu herabgesunken, heißt es. Üble Nachrede, Neid oder Wahrheit? Nach NP-Informationen schafften Huren im Bürogebäude seiner Gesellschaft an.

Verteilungskampf im Rotlichtmilieu

Das Mordopfer trat immer sehr selbstbewusst auf. Sein Lebensmotto: „Mir kann keiner was“, berichtet ein Bekannter. Und bislang konnte ihn auch keiner stoppen, wie er im März 2017 auch eindrucksvoll bewiesen hatte. Das spätere Mordopfer lief mit einer Glock 17 durch Hannovers Straßen. Am 22. März 2017 zog er die Waffe, als ihn angeheuerte Schläger aus Bremen vor dem Pavillon zur Rede stellen wollte. Er hatte eine Liebesbeziehung zu einer Frau aus Bremen. Das gefiel ihrem Freund aus Bremen nicht. Das war die offizielle Version, wie sie im Landgericht Hannover im Februar 2021 verhandelt wurde.

Handelte es sich in Wahrheit um einen Verteilungskampf im Rotlichtmilieu? Nach NP-Informationen ging es bei der Hetzjagd durch die List um mehr als Liebe. Wollte Armin N. eine Prostituierte aus Bremen in Hannover für sich laufen lassen? „Darum ging es wohl“, sagt ein Bekannter. So forderten die Bremer ein Auto zurück, dass sie der Geliebten von Armin N. überlassen hatte. Doch sie habe bestritten, sich in Hannover zu prostituieren.

Freispruch wegen Notwehr

Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft, Kathrin Söfker, erklärte auf NP-Nachfrage, dass der Hintergrund für den Mord noch völlig unklar sei. „Ob es einen Zusammenhang mit den Vorfällen zu 2017 gibt, ist reine Spekulation“, sagt sie. Damals wurde Armin N. mit mehreren Messerstichen verletzt. Letztendlich konnte er sein Leben retten, indem er seinen Kontrahenten aus Bremen erschoss. Wegen Notwehr wurde das spätere Mordopfer vor Gericht freigesprochen.

Im Februar 2021 gab es das letzte Verfahren gegen einen der Schläger aus Bremen. Die Atmosphäre in der Verhandlung war ruhig. Der Angeklagte legte ein Geständnis ab, bekam eine Geldstrafe. Er hatte mit den Messerstichen nichts zu tun. Folgte am Donnerstag die späte Rache für die Geschehnisse im März 2017?

Aus der albanischen Community heißt es, dass das eher unwahrscheinlich sei. „Um eine Blutfehde zu vermeiden, klären die Oberhäupter beider Familien die Angelegenheit“, sagt ein Landsmann. Zumal auch keine Bedrohung mehr vorgelegen habe. Hätte Armin N. noch einen Rachefeldzug der Familie des Getöteten zu befürchten gehabt, wäre er untergetaucht. So lebte er in Hannover weiter – bis zum 3. Juni 2021.

Von Thomas Nagel