Hannover

Mehr Grün, weniger Lärm und Abgase: Horst Ahrens (70) und Michael Köhler (67) wollen mit der Wanderbaumallee quer durch Hannover darauf aufmerksam machen, dass Hannovers Innenstadt mehr Aufenthaltsräume benötigt. Neben der sozialen Frage geht es aber auch darum, sich auf den Klimawandel und die drohende Hitze in der Stadt vorzubereiten.

„Bäume bieten Schatten und sind wichtig, um die Temperatur zumindest etwas abzusenken“, erklärt Horst Ahrens. Daneben speichern sie die Abgase und spenden Sauerstoff. Das sei vor allem deshalb wichtig, weil die Innenstädte vorrangig auf Autos ausgelegt seien. Dabei fehle es an Rückzugsorten, die Innenstädte auch für das Verweilen attraktiv machen. Am Samstag zogen die Bäume von der Goseriede zur Christuskirche. Hier sollen sie nun zum Verweilen einladen.

EU gibt Mittel für Innenstädte

Deutschlandweit sterben die Innenstädte aus. Die Pandemie hat die Situation noch einmal verschärft. Die Landesregierung hat deswegen mit 117 Millionen Euro aus EU-Mitteln ein Programm auferlegt, dass Innenstädten helfen soll. Dabei sollen auch mehr Grünflächen und mehr Klimaschutz im Fokus stehen. Kritische Stimmen monieren, dass das zu wenig Geld sei.

Sind davon überzeugt, dass es Veränderung braucht: Michael Köhler (von links) und Horst Ahrens. Quelle: Nancy Heusel

In Hannover wird im Rahmen des Innenstadtdialogs bereits über Alternativen diskutiert. Die seien bitter nötig, zeigen sich Michael Köhler und Horst Ahrens überzeugt. „Der Erwärmung in den Städten können wir nur durch Entsiegelung, mehr Grün und mehr Bäume begegnen.“ Es brauche das Bewusstsein, die Dinge verändern zu können.

Davon ist auch Lucia Papsthart überzeugt. Die 28-Jährige unterstützt das Projekt als Organisatorin. Sie selbst lebt erst seit einem Jahr in Hannover und will das auch gerne weiterhin tun. „Ich habe hier viele tolle Menschen um mich herum.“ Dennoch stören sie Dinge: Als Asthmatikerin macht ihr die schlechte Lufqualität zu schaffen. Zudem würde sie gerne den Lärm eindämmen, sagt sie, während hinter ihr an der Kreuzung die Autos laut hupen. Sie wolle etwas verbessern und mehr Miteinander schaffen, dass die Wanderbaumallee dafür die richtige Option ist, zeigt ihr, wie gut die Aktion an der Goseriede angenommen wurde „Die Bänke unter den Bäumen waren immer besetzt, die Menschen konnten endlich verweilen.“

Will eine bessere Lebensqualität: Lucia Papsthart. Quelle: Nancy Heusel

Aktion soll im kommenden Jahr weitergehen

Und damit das richtig Spaß macht, starten die Organisatorinnen und Organisatoren jeden Freitag eine „Happy-Tree-Hour“. Von 16 bis 19 Uhr legen DJs Musik auf und wollen so den Platz am viel befahrenen Engelbosteler Damm noch schöner machen. Die Bäume stehen noch für zwei bis drei Wochen an der Christuskirche. Danach werden sie bis zum Winter weiter durch Hannover ziehen. Doch die Aktion ist dann nicht zu Ende: Im Frühjahr 2022 soll es dann weitergehen – bis die Innenstadt langfristig grüner ist.

Von Mandy Sarti