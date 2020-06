Walter Richter scheidet als AWO-Chef aus

Hannover

Manche sehen ihn als graue Eminenz der SPD. Andere bewerten ihn als Strippenzieher. Viele finden, er ist ein Schlitzohr. Walter Richter, Vorsitzender der Regionsversammlung und sechs Jahre lang Bezirksvorsitzender der Arbeiterwohlfahrt ( AWO), beginnt den Abschied auf Raten.

Sein Amt beim Wohltätigkeitsverband hat Richter Ende Mai aufgegeben. Doch bis er sich endgültig auf Haus und Garten besinnt, wird es wahrscheinlich noch Jahre dauern. „Ich bin noch immer ein politisch denkender Mensch und will etwas bewegen“, sagt er.

Anzeige

Enthüllungsmemoiren lange angekündigt

Mit dem Rückzug bei der AWO bleibt Richter Zeit für ein Projekt, das er bereits 2016 angekündigt hatte. Damals verabschiedete Hannovers Stadtgesellschaft ihn als Chef der Union Boden und der Expo Grund, die beide inzwischen im Immobilienwirtschaftskonzern Hanova aufgegangen sind. Richter kündigte seine Memoiren an. „In dem Buch werden Sie nachlesen können, was ich, der Höflichkeit gehorchend, heute nicht sagen kann – auch im Hinblick auf ein transparentes Rathaus.“

Weitere NP+ Artikel

Die Abschiedsrede auf den heute 73-Jährigen hielt der (verstorbene) Bürgermeister Bernd Strauch. Er sprach von „unendlichen Spuren“ des studierten Bauingenieurs, der seit 52 Jahren SPD-Mitglied ist. Strauch kannte die meisten – angefangen von der Zeit, als Richter „Kofferträger“ (persönlicher Referent) des Stadtbaurats Hanns Adrian war, über die Herausforderung, Hunderte von Flüchtlingen als Chef des Amtes für Wohnungswesen unterzubringen oder Frieden zu schließen mit den Bauwäglern auf dem Sprengelgelände.

Kommunales Manifest mitgeschrieben

Abseits der Arbeit wirbelte Richter die SPD auf, schrieb mit an einem Kommunalen Manifest. Auf acht Seiten wurden darin die drängendsten Probleme der Stadtgesellschaft beschrieben – angefangen vom technologischen Wandel und Arbeitsplatzverlusten bis zu Entsolidarisierung und kargen Stadtfinanzen. Alles heute so aktuell wie damals.

1999 dann der Griff zur Macht. Gescheitert. Fast wäre Richter zum Parteichef gewählt worden. Nur acht Stimmen fehlten zum Sieg über den damaligen Ratsherrn Manfred Müller.

Seine Arbeit sei „interessant, spannend, am Rande auch unterhaltsam gewesen“, fand Richter über die Jahre im Dienste der Stadt und ihrer Wohnungsbaugesellschaft. Früher habe es mehr Freiraum, mehr Handlungsmöglichkeiten gegeben: „Die haben heute nur Brandschutzbeauftragte und Denkmalpfleger.“ Mit „überschäumender Fürsorge“ wolle er sich jetzt anderen Aufgaben widmen.

Verband „in eine gute Zukunft geführt“

Statt den Ruhestand zu genießen, arbeitete der Regionsabgeordnete (seit 2001) zunächst als freiberuflicher Berater, dann als Geschäftsführer und Vorsitzender der AWO. Dafür bedankte sich Yasmin Fahimi, SPD-Bundestagsabgeordnete und ehrenamtliche Präsidentin. „Mit viel Kraft, innerer Überzeugung und einem großen Herzen“ habe Richter den Unternehmensverbund mit seinen fast 2400 Mitarbeitenden geführt. „Auch in schwierigen Zeiten hat er Orientierung gegeben und den Verband in eine gute Zukunft geführt.“

Wie schafft man das? Mal eben einen Verband sanieren, in der Stadt drei Pflege- und Gesundheitszentren schaffen mit stationären Pflegeplätzen, betreutem Wohnen und Tagespflegen. „Natürlich habe ich auch über mein politisches und berufliches Engagement hinaus ein privates Leben“, ließ Richter seine Wähler wissen. „Als Gartenfreak, der großes Interesse an der Natur und an Landschafts- und Gartenkultur hat, genieße ich meine wenige Freizeit gern in meinem Kleingarten, in dem ich Entspannung und Freude finde.“

Jetzt ist mehr Freizeit angesagt. Denn Abschied auf Raten heißt bestimmt auch Abschied von einer erneuten Kandidatur für die Regionsversammlung im Wahlbezirk Vahrenwald/List – oder? Richter will sich dann noch nicht endgültig festlegen: „Wahrscheinlich.“ Irgendwann müsse schließlich Schluss sein: „Die Jungen scharren schon mit den Hufen.“ Außerdem sei er ja (noch) Aufsichtsratchef beim Spar- und Bauverein.

Von Vera König