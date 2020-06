Hannover

Der Kinderladen in der Edenstraße (List) ist der zweitälteste Kinderladen in der Stadt. Doch könnte er bald Geschichte sein. Denn der bis 2023 laufende Mietvertrag wurde nicht verlängert.

Seit Langem schon sucht die Elterninitiative nach einer räumlichen Alternative. Dabei bekommt die Gruppe nun Unterstützung von der Ratspolitik. Die Ampelkoalition hat die Verwaltung in einem Antrag aufgefordert zu prüfen, ob nicht der ehemalige Tierstall des Wakitu-Spielplatzes in der Eilenriede entsprechend saniert und umgebaut werden könnte. Der Antrag wurde am Montag im Jugendhilfeausschuss einstimmig angenommen.

Entsprechende Pläne haben die Eltern schon entwickelt, wie Almuth Reimers von der Initiative berichtete. „Die Zeit wird knapp“, sagte sie. Es gebe schon weniger Anmeldungen. „Wir können keine Betreuungszusage bis zum Schulstart mehr machen.“

Der alte Stall wird derzeit von der Stadt als Lager genutzt, ist aber stark sanierungsbedürftig. Weshalb Lars Pohl ( CDU) anregte, auch einen Abriss zu prüfen und mobile Raumeinheiten als Alternative für den Kinderladen aufzustellen.

