Hannover

Die SPD hat bei der Bundestagswahl, aber besonders bei der Kommunalwahl, in besonders starkem Maße von ihren Kandidaten profitiert. „Für die SPD waren die Wahlen Persönlichkeitsergebnisse, die Bewerber um die Direktmandate haben besser abgeschnitten als die Partei“, sagt Dirk Lange vom Institut für Bildung – Forschung – Qualifizierung. Dies gilt auch für die Wahl von Steffen Krach zum neuen Regionspräsidenten – er gewinnt bei der Stichwahl in allen Gemeinden mit Ausnahme von Burgwedel. Am deutlichsten konnte Kracht in Hannover, Uetze und Wennigsen vor CDU-Kandidatin Christine Karasch gewinnen.

„Es fällt auf, dass Steffen Krach bei der Wahl zum Regionspräsidenten erkennbar deutlich über den Ergebnissen der SPD im Vergleich zur Wahl zur Regionsversammlung und Bundestagswahl liegt“, sagt Dirk Lange. Sein Sieg scheine ein eher individuelles, denn ein parteigebundenes Ergebnis zu sein. Dafür spricht, dass die meisten Wähler selbst in der CDU-Hochburg Isernhagen bei der Stichwahl auf den SPD-Kandidaten gesetzt haben. Beim ersten Wahlgang hatte Christine Karasch in Isernhagen noch gewonnen. Kurzum: „Die SPD erzielt mit diesem Kandidaten ihr bestes Ergebnis in der Geschichte der Region Hannover.“

Wendt und Dingeldey: CDU-Bürgermeister gegen den Trend

Was für den SPD-Mann Krach gilt, gilt aber auch für die beiden CDU-Bürgermeister-Kandidaten in Burgwedel, Ortrud Wendt und Jan Dingeldey. „Beide haben sich gegen den klaren Wahltrend zur SPD in ihren Kommunen durchgesetzt. Hier waren die Kandidaten wichtiger als die Partei“, so der Wahlforscher. Dingeldey hatte schon im ersten Wahlgang überraschend mit über 53 Prozent die absolute Mehrheit erreicht – und tritt damit die Nachfolge von Claus Schacht an (SPD), der nicht wieder kandidierte.

Und in Burgwedel hatte sich CDU-Frau Ortrud Wendt gegen Amtsinhaber Axel Düker (SPD) durchgesetzt, der von den Grünen unterstützt wurde. Schon bei der Wahl am 12.September hatte Wendt knapp vorne gelegen, bei der Stichwahl dann schaffte sie einen etwas größeren Vorsprung von knapp fünf Prozent. „In der CDU- und FDP-Hochburg Burgwedel haben die Wähler die alten Verhältnisse wieder hergestellt“, so Dirk Lange.

Zwölf von 21 Bürgermeistern kommen von der SPD

Insgesamt gesehen kommen nach der Kommunalwahl nun zwölf von 21 Bürgermeistern in der Region Hannover von der SPD, das sind vier mehr als bei der letzten Kommunalwahl. „In den Räten der Region Hannover hat sie SPD ebenfalls deutlich zulegen können.“ Ob diese augenscheinlichen Persönlichkeitsergebnisse für die SPD nur ein situatives Abbild seien oder ein Trend darstellen, daraus könne man nach diesen beiden Wahlen noch keine Rückschlüsse ziehen, so die Wahlforscher.

Von Andreas Voigt