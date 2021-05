Fund der Guardia Civil an der Costa del Sol: Viele Nazi-Devotionalien wurden im Haus des mutmaßlichen Waffenschiebers Tilo K. (54) gefunden. Die Polizei sprach von einem „Nazi-Museum“. Er sitzt mit Winfried W. (70) aus Barsinghausen in Spanien im Gefängnis. Dessen Ehefrau muss sich derzeit vor dem Landgericht Hannover wegen eines illegalen Waffenfundes in einer Waldhütte in Barsinghausen verantworten. Quelle: dpa