Hannover: 1600 dürfen in der Markthalle Silvester feiern

Hannover

Die Party vor der Party kann am Silvestertag beginnen: Der Bauch von Hannover darf sich füllen, im Gegensatz zu Silvester 2018 müssen Gäste, die die Anzahl von 900 Leuten überschreiten, nicht draußen warten.

Das macht auch Stadtsprecher Udo Möller froh. „Beim letzten Mal hat seitens der Betreiber kein Sicherheitskonzept vorgelegen“, berichtet er. Deswegen habe man die Anzahl der Gäste begrenzen müssen. Nicht mehr als 900 Menschen auf einmal durften sich Silvester 2018 dort aufhalten, rein kam man nur, wenn jemand raus ging. Die Vertreter von Markthallenbetreiber WSW Immobilienverwaltungs- und Management GmbH machten erst einmal lange Gesichter, Besucher standen sauer vor den Scheiben der Markthalle und verstanden nicht, warum sie nicht hinein durften.

Sicherheitskonzept liegt vor

„Dieses Mal haben die Betreiber rechtzeitig ein Sicherheitskonzept vorgelegt und mit uns sehr gut kooperiert“, lobt er. Alle Unstimmigkeiten seien ausgeräumt worden. Der Bereich für Eventmanagement der Stadt, Bauaufsicht und Feuerwehr hatten genug Zeit, das Konzept zu überprüfen,es gebe ja eine Menge Vorschriften in Deutschland, „die wir nicht machen, aber überprüfen müssen“. Das ist passiert und so „konnten wir die Genehmigung erteilen, dass da nun 1600 Personen Silvester auf einmal hinein dürfen“. Das müsse natürlich auch kontrolliert werden, der Sicherheitsdienst müsse dies in der Öffnungszeit zwischen sieben bis 16 Uhr tun „und eben darauf achten, dass die Anzahl der Gäste nicht überschritten wird“.

Der Stadtsprecher selbst wird sich trotzdem in der Markthalle nicht sehen lassen, statt Champagner zur Einstimmung nimmt es Möller eher sportlich. „Ich mache den Silvesterlauf am Maschsee mit“, sagt er voller Vorfreude.

Von Petra Rückerl