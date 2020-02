Hannover: Vorgezogene erste Runde in der Metallindustrie gestartet

Hannover

Die Konjunktur hat sich eingetrübt, auch die Arbeitnehmer der Metall- und Elektroindustrie sehen schwarze Wolken am Tarifhimmel aufziehen. Die IG Metall hat daher um einen vorgezogenen Einstieg in die Tarifverhandlungen gebeten, die Arbeitgeber haben zugestimmt. Am Montag fiel der Startschuss für Niedersachsen.

Doch die Tage forsch-kämpferischen Auftrumpfens sind vorbei. Gleichsam bescheiden tritt die Gewerkschaft an, mit verhaltenen Forderungen nach der Sicherung von Beschäftigung und Kaufkraftstärkung. „Wir gehen nicht mit einer konkreten Zahl in die Verhandlung“, so Sprecher Sascha Howind. Zentrales Ziel sei der Verzicht auf Standortschließungen und Betriebsverlagerungen. Die Gewerkschaft hat einen Katalog von Detailforderungen vorgelegt. „Was die einzelnen Punkte unserer Verhandlungsziele angeht, konnte jedoch noch keine entscheidende Annäherung erreicht werden. Da liegt noch ein gehöriges Stück Arbeit vor uns“, sagte Verhandlungsführer Thorsten Gröger.

Gespräche jenseits der üblichen Rituale

Auch die Arbeitgeberseite lobte im Anschluss die „konstruktive Gesprächsatmosphäre“, so Hauptgeschäftsführer Volker Schmidt. „Wir sind uns mit der Gewerkschaft weitestgehend einig, dass wir vor großen strukturellen Herausforderungen stehen." Wobei die Abhängigkeit von der Automobilindustrie eine dominierende Rolle spiele. „In den nächsten Runden wollen wir über variable Instrumente sprechen, mit denen unsere Unternehmen flexibel auf die vor uns stehenden Herausforderungen reagieren können."

Die Dringlichkeit ist auf beiden Seiten angekommen. „Das merkt man auch daran, dass wir diese Verhandlungen jenseits der üblichen Rituale führen“, betonte Niedersachsen-Metall-Sprecher Christian Budde.

