Hannover: Vorbote des Derbys? Schmierereien von 96-Ultras an zwei S-Bahnen

Graffiti-Schmierereien an zwei S-Bahnen in Hannover: Unbekannte haben auf dem Gelände des Ausbesserungswerks Leinhausen zwei Züge beschmiert – unter anderem ist dort ein riesiger Schriftzug zu erkennen, der auf die Ultra-Szene von Hannover 96 hindeutet. Steht die Sachbeschädigung in Zusammenhang mit dem Niedersachsen-Derby gegen Eintracht Braunschweig am kommenden Sonnabend in der HDI-Arena?

Nach Angaben des Sprechers der Bundespolizeiinspektion Hannover, Martin Ackert, vom Dienstag waren die Schmierereien auf dem Gelände der Deutschen Bahn am Montag gegen 1.30 Uhr von einem DB-Mitarbeiter gemeldet worden. Es wurden zwei S-Bahnen auf einer Fläche von insgesamt 65 Quadratmetern besprüht. Tatzeit ist zwischen Sonntag, 16.40 Uhr, und Montag, 20.40 Uhr.

Großes Graffiti mit 96-Bezug

Allein zehn Quadratmeter nehme dabei ein Tag ein, das die Beamten mit der Ultra-Szene von Hannover 96 in Verbindung bringen. Die Bundespolizei schätzt den Schaden auf rund 2300 Euro.

Steht die Schmiererei in Zusammenhang mit dem Derby am Sonnabend? In der Vergangenheit hatte es im Vorfeld von Begegnungen zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig immer wieder gegenseitige Provokationen der verfeindeten Fan-Lager gegeben.

Einen ekelhaften Höhepunkt hatte die Rivalität im Frühjahr 2014 vor dem Spiel in Braunschweig erreicht, als Unbekannte ein totes Schaf an einen Zaun am Trainingsgelände von 96 hängten. Das Tier war mit grüner und schwarzer Farbe beschmiert, daneben hängten die Täter ein Schild mit der Aufschrift auf „Am Sonntag geht Euch Mistviechern die Luft aus“.

Corona: Ultras wollen nur geschlossen zurück

Wegen Corona dürfen am Sonnabend insgesamt knapp 10.000 Fans in die Arena. Die Ultras von 96, die personalisierten Karten ablehnen, hatten in der Vergangenheit erklärt, ohnehin nur geschlossen zurückkehren zu wollen.

Von Britta Mahrholz