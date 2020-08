Hannover

Größer, bequemer und vor allem: voll elektrisch! Der Ridepooling-Anbieter Moia geht nach seiner Corona-Pause mit neuen Fahrzeugen an den Start. Am Freitag (21. August) meldet sich die VW-Tochter zurück in Hannover. Zunächst mit 40 Fahrzeugen, die extra für Moia in Kleinserie auf Basis des E-Crafters von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) gebaut wurden. Der „Moia +6“ – auf den Straßen unterwegs in Maya-gelb – hat eine Reichweite von 300 Kilometern und bietet sechs Fahrgästen Platz. Wegen der Corona-Pandemie werden jedoch nur maximal fünf davon besetzt.

Mit der komplett neuen Flotte verfolgt Moia ehrgeizige Pläne. „Wir wollen in Hamburg und Hannover beweisen, dass sich so ein Konzept trägt“, kündigt Jens-Michael May an, der in den beiden Städten das operative Moia-Geschäft leitet. Er sieht seine Flotte als „Ergänzung zur Üstra“. Ziel sei, mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, ihren Wagen stehen zu lassen oder „vielleicht sogar den Zweitwagen abzuschaffen“.

Hannover wird zum Moia-Forschungslabor

Hannover und Hamburg sieht May als „Forschungs- und Entwicklungslabor“ an. Deshalb sei zunächst noch kein Gewinn zu erwarten. „Aber wir sind gezwungen, das Projekt in absehbarer Zeit in die positiven Zahlen zu bringen“, kündigt er an. Schließlich wolle man dieses auf „weitere Städte ausweiten“. Davon, wie es in Hannover und Hamburg läuft, hänge die „weitere Expansionsstrategie ab“.

Zur Premierenfahrt mit den neuen E-Fahrzeugen war auch Bürgermeister Thomas Hermann ( SPD) gekommen. Für ihn ist „Moia ein Baustein zur Verkehrswende“. Vom Umstieg auf Elektromobilität verspricht er sich ein „besseres Klima in der Stadt“. Hermann hofft auch, dass Ridepooling-Angebote die Verkehrssituation entlasten können, weil dadurch im Idealfall mehrere Personen in einem Fahrzeug transportiert werden.

Mehr Platz und Komfort: Bürgermeister Thomas Hermann (links) und Moia-Chef Jens-Michael May im neuen E-Fahrzeug des Unternehmens. Quelle: Michael Wallmüller

Mitarbeiter kehren aus der Kurzarbeit zurück

Die Nutzer buchen Moia per Smartphone-App. Ihnen werden virtuelle Haltestellen mitgeteilt. Die Route wird permanent aktualisiert, so dass weitere Fahrgäste zusteigen können. Laut Moia-Chef May sei von Kosten von rund einem Euro pro Kilometer zu rechnen. Er will allerdings auch mit den Preisen experimentieren und schauen, wie sich diese auf die Nachfrage auswirken.

Vor der Corona-Krise war Moia mit einer Flotte von 80 Fahrzeugen in Hannover unterwegs. Diese waren allerdings noch nicht elektrisch. Zum 1. April stellte die VW-Tochter jedoch wegen der Corona-Pandemie den Betrieb ein. Gut 100 Fahrer beschäftigt Moia aktuell. Sie kehren jetzt alle in den Dienst zurück, allerdings zunächst nur zu 50 Prozent. May kündigte jedoch an, die Kurzarbeit im September auf 30 Prozent zu reduzieren.

Neuer Betriebshof am historischen Wasserturm

Die Flotte von zunächst 40 Fahrzeugen soll – je nach Nachfrage – weiter aufgestockt werden. Vor der Pandemie waren die Fahrgastzahlen stetig gewachsen – von 23.000 im dritten Quartal 2018 auf 165.000 im vierten Quartal 2019. Bei 50 Prozent der Touren stiegen Fahrgäste an unterschiedlichen Haltepunkten zu.

Platz wäre auf dem neuen Betriebshof für rund 110-Moia-Fahrzeuge. Das Unternehmen hat ein 6500 Quadratmeter großes Grundstück am Wasserturm an der Vahrenwalder Straße bezogen. In dem historischen Gebäude von 1911 hat Moia Büros und Sozialräume für die Mitarbeiter eingerichtet. An 25 Ladesäulen können über Nacht zeitgleich 50 Fahrzeuge aufgeladen werden. Drei weitere Schnellladesäulen sind im Bau. Daran können die Elektro-Kleinbusse binnen 30 Minuten auf bis zu 80 Prozent aufgeladen werden.

Moia verspricht Komfort wie im privaten Auto

Beim Design der Fahrzeuge hat VWN auf deutlich mehr Komfort geachtet. Ziel war, möglichst eine Privatsphäre wie im eigenen Auto zu schaffen. Die Sitze sind deshalb einzeln angeordnet und haben großzügige Kopfstützen, die ein bisschen Abschottung zu den Nachbarn bieten sollen. Es gibt kostenloses schnelles WLAN, USB-Ladestellen und Leselampen.

Barrierefrei sind die Fahrzeuge allerdings nicht. Weil sich die Batterie im Boden befindet, konnte dort keine Technik für eine Rampe installiert werden. Zusammengeklappte Kinderwagen und Rollatoren können allerdings in der Gepäckablage untergebracht werden. May ist davon überzeugt, dass sich seine Flotte „in Bequemlichkeit und Verfügbarkeit mit dem privaten Auto messen kann“. Für die nächsten Fahrzeuge, die gebaut werden, gebe es allerdings schon jetzt „eine lange Liste an Punkten, die verändert werden sollen“. Zu den Produktionskosten der Fahrzeuge wollte Moia keine Angaben machen.

Von Christian Bohnenkamp