Hannover: Volkshochschule feiert 100. Geburtstag

Hannover

Bildung sollte kein Schichtenprivileg mehr sein. Mit diesem Anspruch wurde vor 100 Jahren die Volkshochschule gegründet, damals allerdings noch nicht in Hannover, sondern wenige Monate vor der Eingemeindung Lindens im Herbst 1919 als Freie Volkshochschule Linden. Am Freitag, 20. September, wird der Geburtstag mit einer Langen Nacht groß gefeiert.

Gegründet wurde die VHS von Ada und Theodor Lessing, nach denen die Einrichtung auch seit 2016 benannt ist. Ada Lessing hatte die VHS auch bis 1933, dem Jahr der Machtergreifung der Nazis, als Direktorin geleitet. Volksbildung war schon im 19. Jahrhundert ein wichtiges Thema. Doch erst mit der Bildung der Weimarer Republik erhielt sie Verfassungsrang. Im Artikel 148 der Weimarer Verfassung heißt es: „Das Volksbildungswesen, einschließlich der Volkshochschulen, soll von Reich, Ländern und Gemeinden gefördert werden.“

Im ersten Jahr nutzten 7575 Teilnehmer das Schulangebot, davon 41 Prozent Frauen. Unterrichtet wurde in den Räumen öffentlicher Schulen, die Geschäftsstelle war im Gebäude des hannoverschen Schulamts Am Himmelreich, einem kleinen Platz zwischen Friederikenplatz und Friedrichswall, untergebracht. Jahrelang kämpfte Ada Lessing vergeblich um ein eigenes Volkshochschulhaus, immerhin konnte die Geschäftsstelle 1926 in das Alte Palais in der Leinstraße 29a umziehen. Bereits 1921 aber war die VHS in Volkshochschule der Stadt Hannover umbenannt worden.

Macht, Freiheit und Schönheit

„Es gab drei markante Sätze, mit denen Theodor Lessing im Gründungsjahr den Anspruch der Volkshochschule formulierte, und die noch heute gültig sind“, berichtet Jacqueline Knaubert-Lang, die am 1. Juli 2019 die Leitung der Einrichtung übernommen hat. „Wissen ist Macht, Wissen macht frei, Bildung ist Schönheit“, zitiert sie den hannoverschen Philosophen. Gemäß diesen Leitsätzen sei die VHS noch immer bestrebt, neben dem Erlernen nützlicher und gesellschaftlich verwertbarer Fertigkeiten mit ihren Kursen auch zur Persönlichkeitsentwicklung beizutragen. „Ganz im humanistischen Sinne“, betont Knaubert-Lang.

Entsprechend gab es im Bildungsprogramm von Anfang an etwa neben Sprachen, Mathematik und Naturwissenschaften auch Angebote in den Bereichen Kunst, Kultur und Gesundheit. Viele Kurse aber dienten der Berufsqualifizierung insbesondere auch von Frauen, für die damals in erster Linie Maschinenschreiben und Stenografie Chancen im Berufsleben ermöglichten. So waren auch 1926 von 4030 Teilnehmern 66 Prozent weiblich.

ANDRANG: Die Kurse der VHS waren sehr beliebt. Auch zum Herbstsemester 1968/69 bildete sich vor der Anmeldung eine lange Schlange. Quelle: Ada-und-Theodor-Lessing Volkshochschule Hannover

Zwei Jahre später wurde mit 4620 Teilnehmern die höchste Zahl in den 1920er Jahren erreicht. Heute sind es fast zehnmal so viel. 2018 zählte die VHS zuletzt 44.610 Kursteilnehmer. Doch im Zuge der Wirtschaftskrise und der zunehmenden politischen Radikalisierung gegen Ende der 20er Jahre wurde auch die Arbeit der VHS immer schwieriger.

Nazis schlossen Nicht-Arier von den Kursen aus

Mit der Machtergreifung der Nazis endete die offene Bildungsarbeit. 1933 wurden die ersten Lehrkräfte aus politischen oder rassenideologischen Gründen entlassen. 1934 wurde die VHS der Organisation Kraft durch Freude angegliedert, die Lehrinhalte der nationalsozialistischen Ideologie und der Rassenlehre angepasst. „Das war das Gegenteil des Gründungsgedankens“, so Knaubert-Lang. Nicht-Arier wurden von der Kursteilnahme ausgeschlossen.

Nach dem Krieg wurde die VHS bereits 1945 unter britischer Militärverwaltung wieder gegründet, ihre Arbeit nimmt sie im Januar 1946 auf. Damals waren Entideologisierung, aber auch Berufsorientierung wesentliche Themen. Schon im ersten Trimester nutzen 9865 Teilnehmer die Angebote, 56 Prozent davon Frauen. 1947 kam die Abendschule hinzu. Nach einem kurzen Einbruch wegen der Währungsreform waren es 1949 bereits 15.935 Teilnehmer, der Frauenteil blieb konstant hoch. Folgerichtig nahm die VHS auch Hausfrauennachmittage, Sing- und Tanzkreise sowie Laienspielgruppen in ihr Programm auf.

EIGENES HAUS: Die Grundsteinlegung für das VHS-Gebäude am Friedrichswall 1962. Quelle: Ada-und-Theodor-Lessing Volkshochschule Hannover

Während in den ersten Nachkriegsjahren der Unterricht in verschiedenen Gewerbeschulen im Stadtgebiet stattfinden musste, wurde 1962 endlich der Grundstein zu dem VHS-Gebäude am Friedrichswall gelegt. Dort konnte sie schließlich 1965 ihre Arbeit aufnehmen. Im Laufe der Jahre kamen verschiedene Außenstellen hinzu. 1983 wurde das Areal vor dem Haupteingang in Theodor-Lessing-Platz umbenannt. 2006 erfolgte die Umbenennung der VHS in Ada-und-Theodor-Lessing-Volkshochschule. Und 2015 schließlich konnte sie in das neue Haupthaus am Hohen Ufer umziehen, Postadresse ist allerdings die Burgstraße 14.

Gefeiert wird mit einer Langen Nacht

Dort geht die Feier „100 Jahre Wissen teilen –100 Jahre VHS Hannover“ am Freitag auch um 16.30 Uhr los. Die offizielle Eröffnung durch Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski und VHS-Leiterin Knaubert-Lang ist um 19 Uhr. Danach lädt die Musikschule Hannover zu einer musikalischen „Reise durch 100 Jahre“ ein. Ein Poetry Slam dreht sich um das Thema „Weiter bilden (Macht Worte)“. Vor allem aber können Besucher in 100 Kursangebote reinschnuppern, vom Sprachkurs Afrikaans bis zum Yoga. Die Veranstaltung endet um 22.30 Uhr.

Von Andreas Krasselt