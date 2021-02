Hannover

Die Hannoversche Volksbank hat im vergangenen Jahr gute Geschäfte gemacht, dabei ihren Jahresüberschuss auf Vor-Corona-Niveau gehalten. Um das zu schaffen, hat die Bank so viele Kredite vergeben wie nie zuvor.

Unterm Strich verzeichnet die Genossenschaftsbank etwas mehr als 16 Millionen Euro Gewinn, landete damit etwas unter dem Vorjahresüberschuss. 13 Millionen Euro gingen in die Rücklagen, gut drei Millionen Euro sollen an die etwa 125.000 Genossen ausgeschüttet werden. Deren Anteile (Wert: 50 Euro, maximal zehn pro Kopf) werden damit wieder mit 5,5 Prozent verzinst – dies in Zeiten von Null- und Minuszinsen auf „Spareinlagen“ wie Fest- und Tagesgeld. Der Gewinn wäre noch um 2,4 Millionen Euro höher ausgefallen, doch die Zentrale Genossenschaftsbank DZ Bank durfte zunächst keine Dividende ausschütten.

Kredite treiben Wachstum

Die Bank – sie zählt sich mit einer um 500 Millionen Euro auf erstmals über sieben Milliarden Euro gestiegenen Bilanzsumme zu den zehn größten Volks- und Raiffeisenbanken Deutschlands – meldet für das erste Corona-Jahr rund 4400 neu zugesagte Kredite mit einem Volumen von zusammen 1,4 Milliarden Euro. Laut Pressesprecher Marko Volck entfielen 80 Prozent davon auf Immobilienprojekte. Der größte Teil demnach mit 570 Millionen Euro auf Finanzierungen in der Wohnungswirtschaft und mit rund 550 Millionen Euro auf private Bauvorhaben.

Kreditnehmer bitten um Ratenpause

Allein in Zusammenhang mit Corona-Krediten und -Hilfen sind laut der Volksbank 2200 Beratungen absolviert worden, rund 4600 Soforthilfe-Anträge über insgesamt 33 Millionen Euro bearbeitet worden. Die Pandemie hat allerdings auch dazu geführt, das Kreditnehmer um Zahlungsaufschub baten – daher gewährte die Volksbank etwa 1200-mal eine Ratenpause.

Laut Volck „mindestens für drei Monate, oft für ein halbes Jahr – um den Kreditnehmern Sicherheit zu geben“. Denn die brauchten ihre verbliebene Liquidität, um durch die Krise zu kommen. Da im Gegenzug entsprechend viele Kreditgeschäfte beendet wurden, erhöhte sich der Bestand per Saldo „nur“ um knapp 400 Milliarden Euro – und blieb dennoch der wesentliche Treiber der letztlich um gut 500 Millionen Euro gestiegenen Bilanzsumme als Kennzeichen des Wachstums.

Strafzins für Einlagen an 100.000 Euro

Andrerseits brachten die Kunden auch mehr Geld zur Bank: per Saldo lagen die Kundeneinlagen mit 5,4 Milliarden Euro 364 Millionen Euro über dem Vorjahr (7,3 Prozent Zuwachs). Bislang ist für Einlagen ab einer Million Euro ein „Verwahrgeld“ in Höhe von 0,5 Prozent fällig, von April an gilt dieser so genannte Straf- oder Minuszins ab 250.000 Euro, seit Jahresbeginn für Neukunden ab 100.000 Euro.

Wache setzt auf weiteres Wachstum

Vorstandssprecher Jürgen Wache zeigte sich mit dem Ergebnis und Geschäftsverlauf zufrieden, sieht das Eigenkapital gestärkt und wertet dies als „gute Basis für ein weiteres, kräftiges Wachstum“. Angesichts der aktuellen Rahmenbedingungen rechnet er „auch für die nächsten Jahre mit einem rückläufigen Zinsergebnis, dem wir uns mit der Fortführung unserer Wachstumsstrategie und Kostensenkungen entgegenstellen“.

Jürgen Wache, Vorstandssprecher Hannoversche Volksbank. Quelle: Moritz Frankenberg

Rund 80 Prozent der knapp über tausend Köpfe zählenden Bankbelegschaft nutzten Home-Office als Arbeitsmöglichkeit – damit das möglich ist, habe die Genossenschaftsbank 2,1 Millionen Euro in Geräte und Software investiert.

Filialnetz schrumpft

Inzwischen würden 70 Prozent der Giro-Konten online geführt, mehr als 25 Prozent genüge der papierlose Kontoauszug im „elektronischen Postfach“. Mit ein Trend, der zu weiteren Geschäftsstellenschließungen führt. So hat die Hannoversche Volksbank ihre Zahl binnen Jahresfrist weiter um vier auf 83 reduziert. Und es geht weiter: In der Region Hannover sollen aus den Beratungs-Centern Ricklingen (ab 30 Juni) und Hänigsen (30. September) SB-Center werden. In Linden soll allerdings am „Lindenquartier“ zum Ende des Jahres ein „Kompetenz-Center“ eröffnet werden.

Von Ralph Hübner