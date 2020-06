Hannover: Volksbad Limmer geht an den Start – Verzögerungen in Hainholz

Hannover

Die heiße Phase des Sommers rückt näher – und mit dem Volksbad in Limmer geht am Montag (15. Juni) ein weiteres Freibad an den Start. Allerdings unter strengen Corona-Auflagen und mit eingeschränkten Öffnungszeiten.

„Duschen wird im Moment nur draußen möglich sein“, kündigt Bernd Seidensticker an, Präsident des Vereins W98/Waspo Hannover, der das Volksbad in Limmer betreibt. Dort werden zumindest die Frühschwimmer zunächst nicht zum Zuge kommen. Das Freibad will täglich nur von 13 bis 18 Uhr für Besucher öffnen.

Anzeige

Volksbad Limmer : Stadt kündigt Hilfe bei Personalkosten an

Eine Online-Anmeldung wird es nicht geben. Allerdings müssen die Badegäste laut Seidensticker am Eingang Namen und Telefonnummer hinterlassen. Zudem wird es am Beckenrand und im Eingangsbereich zusätzliches Personal geben, das den Einlass ins Bad und auch ins Becken kontrolliert, in dem sich gleichzeitig nur 64 Badegäste aufhalten dürfen. Seidensticker hatte sich zunächst gefragt, wie der Verein diese zusätzlichen Kosten stemmen soll. „Die Stadt hat uns jetzt aber signalisiert, dass sie das übernimmt“, berichtet er.

Weitere NP+ Artikel

Ohne diese Unterstützung müsste das Volksbad wohl bald wieder schließen. „Die Einnahmen werden ja aufgrund der Beschränkungen auch geringer ausfallen. Wenn die Zuschüsse aufgebraucht sind, müssen wir dicht machen. Wir können uns keine Verluste erlauben“, erklärt Seidensticker.

Hainhölzer Bad bleibt wegen Darmbakterien weiter dicht

Das Hainhölzer Naturbad sollte eigentlich auch am Montag (15. Juni) öffnen. Aufgrund von Darmbakterien im Wasser, die vor allem von Enten ausgeschieden werden, verzögert sich der Start jedoch weiter. „Es ist nun einmal ein Naturbad und hat seine Besonderheiten“, sagt Stadtsprecher Udo Möller.

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Während in anderen Bädern Chlor eingesetzt wird, ist im Hainhölzer Bad eine biologische Wasseraufbereitung im Einsatz. Sie absorbiert Schmutzteilchen über eine Steinkörnung sowie einen Biofilm. Bei den letzten Tests waren die Werte jedoch noch zu hoch. Weitere Proben sind für Dienstag geplant. „Am Donnerstag werden die Ergebnisse vorliegen. Wir hoffen das Bad zum Wochenende 20./21. Juni öffnen zu können“, sagt Sprecher Möller.

Verzögert sich: Die Öffnung des Hainhölzer Naturbades. Im Wasser ist die Belastung mit Bakterien noch zu hoch. Quelle: Archiv NP

Stadt fragt weiter Namen ab – das Annabad nicht mehr

In den städtischen Freibädern gelten weiterhin strenge Corona-Vorschriften. Die Duschen sind weiterhin gesperrt. Laut Möller liegt das daran, dass die Räume schwierig zu lüften sind. Umkleiden stehen mittlerweile jedoch wieder zur Verfügung. An der Online-Anmeldung hält die Stadt weiterhin fest. Allerdings „nicht wegen der Nachverfolgung, sondern um den Zugang steuern zu können“. Gerade an schönen Tagen sei sonst der Besucherstrom „nicht zu kanalisieren“, so der Sprecher. Auf „absehbare Zeit“ werde die Stadt deshalb an dem Verfahren festhalten.

Im Annabad hatte man sich ohnehin schon schnell von der Online-Anmeldung verabschiedet. Dort werden mittlerweile auch nicht mehr die Namen an der Kasse erfragt. „Das ist für uns eine große Erleichterung“, sagt Thomas Olenik, der technische Leiter des Freibades. Auch warme Duschen stehen im Annabad wieder zur Verfügung. In den Männerduschen dürfen sich gleichzeitig zwei Personen aufhalten, bei den Frauen vier. Mit einem Besucheransturm rechnet Olenik am Wochenende jedoch nicht. „Weil auch Gewitter angesagt sind, wird die Wiesenkundschaft weitgehend ausbleiben. Da kommen nur Leute, die auch wirklich schwimmen wollen“, glaubt er.

Hannovers Hallenbäder bleiben dicht – Aqualaatzium offen

Üblicherweise hat die Stadt im Sommer auch eines ihrer Hallenbäder geöffnet. Davon nimmt sie jedoch aufgrund der Corona-Krise Abstand. „Bei Berücksichtigung aller Auflagen, zum Beispiel dem Mindestabstand, könnte unter hohem Aufwand lediglich eine ausgesprochen geringe Gästezahl eingelassen werden“, sagt Sprecher Möller. Ein Betrieb unter den aktuellen Bedingungen „wäre nicht vertretbar“. Auch das von W98/Waspo Hannover betriebene Fössebad bleibt für den öffentlichen Badebetrieb geschlossen. Dort finden laut Vereinspräsident Seidensticker nur Kurse statt.

Das Aqualaatzium hat seit dem 8. Juni allerdings wieder geöffnet. Mit Abstand und mit Einbahnstraßenregelung können dort bis zu 50 Badegäste zeitgleich schwimmen. Außerhalb des Wassers gilt jedoch eine Maskenpflicht.

Freibäder : Öffnungszeiten, Anmeldung – und so viele dürfen rein

Das Lister Bad ist unter der Woche von 6 bis 10 Uhr, von 11 bis 17 Uhr und von 18 bis 20.30 Uhr geöffnet. Sonnabends sowie an Sonn- und Feiertagen von 8 bis 11 sowie von 12 bis 20 Uhr. Das Lister Bad dürfen maximal gleichzeitig 960 Personen besuchen. Im Schwimmbecken dürfen sich 64 aufhalten, im Sprungbecken 43, im Nichtschwimmerbecken 72.

Das Ricklinger Bad hat Montag bis Freitag von 7 bis 10, 11 bis 17 und 18 bis 20 Uhr geöffnet. An Wochenenden und Feiertagen ist von 7 bis 11 sowie von 12 bis 20 Uhr öffentlicher Badebetrieb. Im Ricklinger Bad liegt die Obergrenze bei 800 Personen. Ins Schwimmerbecken dürfen 64 Personen, ins Nichtschwimmerbecken 53.

Im Misburger Bad ist montags bis freitags öffentlicher Badebetrieb von 6.30 Uhr bis 10 Uhr, 11 bis 17 Uhr und 18 bis 20 Uhr. Am Wochenende und an Feiertagen hat das Bad von 8 bis 11 Uhr sowie von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Ins Schwimmbecken dürfen 31 Personen, ins Nichtschwimmerbecken 28. Insgesamt dürfen sich im Bad 753 Personen aufhalten, hat die Stadt festgelegt. Wenn die erlaubte Zahl der Schwimmer im Becken erreicht ist, sei ein „weiterer Zugang erst möglich, wenn eine Person das Becken verlässt“, erklärt die Stadt. Die Anmeldung, bei der persönliche Daten angegeben werden müssen, erfolgt unter www.reservierung-baeder-hannover.de.

Das Annabad öffnet täglich von 6 bis 20 Uhr. Dort sind 999 Besucher auf der Anlage erlaubt, 64 dürfen ins große Sportbecken. Auch ins Volksbad Limmer dürfen ebenfalls 999 Besucher sowie 64 gleichzeitig ins Sportbecken. Allerdings öffnet das Freibad täglich nur von 13 bis 18 Uhr. In beiden Bädern ist keine Online-Anmeldung erforderlich.

Im deutlich kleineren Schwimmbad des RSV Leinhausen dürfen sich 350 Menschen gleichzeitig aufhalten. Gäste können zwischen 8 und 10 Uhr sowie zwischen 14 und 19.30 Uhr das Freibad besuchen.

Lesen Sie auch

Von Christian Bohnenkamp