Hannover

Ungewöhnliche Tierrettung: Die Feuerwehr befreite am Montagmittag mithilfe einer Drehleiter einen kleinen Star, der sich in zwölf Metern Höhe in einem Metallprofil im Innenhof eines Mehrfamilienhauses am Ortskamp (Kronsberg) verfangen hatte.

Der Vogel steckte mit einem Fuß fest und konnte sich nicht selbst befreien. Passanten und Bewohner bemerkten die Notlage und riefen die Feuerwehr. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten war das Aufstellen einer tragbaren Leiter nicht möglich. Die Retter setzten schließlich eine Drehleiter ein, mit deren Hilfe sie über das Dach an den gefangenen Vogel gelangen konnten.

Der am Bein verletzte Star wurde nach seiner Rettung in einer Transportbox mit dem Gerätewagen Tierrettung der Feuerwehr Hannover in die Tierärztliche Hochschule gebracht.

Von kra