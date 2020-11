Hannover

„30 Jahre sind genug.“ Nach langem Überlegen ist die Entscheidung für Michael Dette gefallen. Der Grüne, langjähriger Ratsherr und jetzt Vize-Regionspräsident, wird zur Kommunalwahl 2021 nicht antreten. Seiner Partei hat der Bahnbeamte das gerade mitgeteilt.

„Ich möchte ganz einfach kürzertreten“, sagt der 63-Jährige. Häufig habe er 14 Stunden am Tag gearbeitet – was entscheidend mit an der Diskussionsfreudigkeit im Bezirksrat Ricklingen liegt. Manche der Sitzungen dort enden kurz vor Mitternacht – und morgens spätestens um sieben Uhr ist Dette wiederunterwegs zum Dienst.

Mit GABL fing alles an

Mit der Grün-Alternativen Bürgerliste (GABL), dem Vorläufer der Grünen, hat das Engagement Dettes 1983 begonnen. Drei Jahre nach dem Eintritt bei den Grünen (1987) hatte er sein erstes Mandat, Mitglied der Verbandsversammlung Großraum Hannover.

Von 1996 bis 2001 war der zum realpolitischen Flügel zählende Grüne Parteichef. Von 2001 bis 2016 gehörte er dem Rat an, immer als bau-, lange Zeit als umweltpolitischer Sprecher. Der Wechsel zur Region war der Liebe geschuldet. Sabine Tegtmeyer-Dette, seine Frau, ist seit 2013 Erste Stadträtin, Wirtschafts- und Umweltdezernentin.

Einsatz für Wohnungsbau

Die Grünen werden den erfahrenen Mitstreiter vermissen. Der Mann, der in der Südstadt für sie kandidierte, hat sie geprägt – angefangen von der ersten Koalition mit der SPD im Rat, den Kampf für ein eigenständiges Umweltdezernat bis hin zum Einsatz für den sozialen Wohnungsbau. Die Bebauung des Kronsbergs, so heißt es, sei nur möglich gewesen, weil Dette und der mit ihm befreundete Thomas Hermann auf Seiten der SPD Druck bei Stadtbaurat Uwe Bodemann gemacht hätten.

Künftig wird Dette an seiner Modelleisenbahn basteln, den Garten beackern und seine Frau bekochen. Ob Tegtmeyer-Dette noch mal zur Wiederwahl antritt, lässt sie offen.

Von Vera König