Hannover

Man muss nicht reich sein, um viel zu viel zu besitzen. Kleidung, Taschen, Bücher, Geschirr, Spielzeug, CDs: Viele gut erhaltene Sachen enden auf dem Wertstoffhof, doch in einer Zeit, in der Nachhaltigkeit die Konsumwelt erreicht, werden immer mehr Sachen gespendet. Der Oxfam-Shop in der Karmarschstraße ist seit 15 Jahren dafür eine Adresse. Mit dem Geld aus den Verkäufen in den 54 Oxfam-Läden in Deutschland werden internationale Projekte gegen Armut finanziert. Im Geschäftsjahr 2017/2018 wurden so mehr als 14 Millionen Euro erwirtschaftet.

Die Filiale in Hannover gehört zu „den erfolgreichsten“

Nach Angaben der Hilfsorganisation, die 1942 in Oxford mit dem Ziel gegründet wurde. Hungersnöte zu lindern, gehört die Filiale in Hannover zu „den erfolgreichsten“. Das Wort Oxfam setzt sich aus Oxford und dem englischen Wort famine (Hunger) zusammen. 90 Quadratmeter groß ist das Geschäft, ebenso groß das Lager dahinter. Dort haben Kunden keinen Zutritt. An einem langen Tisch werden hier gespendete Waren sortiert und bepreist.

Seit Beginn dabei: Margrit Tuchtenhagen leitet die Hannover-Filiale. Quelle: Wallmüller

Die Hannoveraner spenden viel und nicht selten hochwertig, „Man sieht an vielen Stellen im Laden die Großzügigkeit der Spender. Kostbares Porzellan oder Designerkleidung. Aktuell ist das teuerste Teil, das wir haben, eine Armani-Jacke für 49 Euro“, erzählt Margrit Tuchtenhagen. Die 71-Jährige leitet das Geschäft, seit der Eröffnung im Jahr 2004 gehört sie zum Team und ist eine der rund 70 Ehrenamtlichen, die den Laden am Laufen halten. Die meisten sind Rentner, fast alle sind Frauen. Alistair Sword ist sozusagen der Quotenmann im Team. Der gebürtige Engländer suchte eine sinnvolle Tätigkeit für den Ruhestand – und kam vor zehn Jahren zu Oxfam. Seitdem kümmert er sich um die Herrenbekleidung. Sword: „Die Fülle der Waren zeigt mir jeden Tag aufs Neue, dass wir in einer Wohlstandsgesellschaft leben. Jeder hat viel zu viel.“

Oxfam nimmt außer Kinderkleidung und echten Pelz fast alles an

Jan Schermer kommt oft in die Karmarschstraße 38. „Fast jede Woche bringe ich aussortierte Sachen, überwiegend Kleidung. Eigentlich bin ich dem Laden treu, seitdem es ihn gibt. Mir ist es wichtig, Oxfam und deren Projekte zu unterstützen“, sagt er, während er mehrere Kleiderstücke auf den Tresen legt. Das Oxfam-Team Hannover nimmt außer Kinderkleidung und echten Pelzen fast alles an. „Aber die Sachen müssen intakt und sauber sein. Wir nehmen natürlich kein abgeschlagenes Porzellan, gefälschte Designerware oder ein Kaschmirjäckchen mit Mottenfraß“, so Leiterin Tuchtenhagen. Auch Bettina Cierpka kommt gelegentlich zum Spenden in das Geschäft – heute trägt sie einen großen Lederkoffer. „Es wäre zu schade, wenn ich die Sachen in einen Container werfe, Hier weiß ich genau, was damit passiert und dass ich mit meiner Spende was Gutes tue. Es geht eben nicht allen Leuten so gut wie uns“, so Cierpka.

Der Quotenmann: Alistair Sword, pensionierter Lehrer und gebürtiger Engländer, ist einer der wenigen Männer im Team der Ehrenamtlichen. Quelle: Michael Wallmüller

Doch es sind längst nicht mehr nur die Armen, die bei Oxfam einkaufen. Vintage ist groß in Mode. Tuchtenhagen: „Von der Unternehmersgattin bis zum Studenten kommt jeder.“ Immer wieder auch Christine – mal als Spenderin, heute als Kundin. „Warum soll ich neue Kleidung kaufen, wenn ich hier gute Stücke finde? Oxfam steht für Nachhaltigkeit. Ein Besuch lohnt sich immer“, sagt Christine. Dieses Mal nimmt sie ein Kleid mit.

Von Britta Lüers