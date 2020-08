Hannover

Erneut hat es am frühen Montagabend eine handfeste Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in Badenstedt gegeben. Dabei wurde auch ein vierjähriges Kind verletzt. Die Polizei geht von einem eskalierten Nachbarschaftsstreit aus. Einen Zusammenhang mit der Schlägerei unter Roma-Familien im Juni in der Straße Am Soltekamp schließen die Ermittler derzeit aus.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 18:40 Uhr am Albrecht-Schaeffer-Weg zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen Personen aus der direkten Nachbarschaft. Die Auseinandersetzung eskalierte zu einer Schlägerei. Die alarmierten Polizisten konnten die Beteiligen trennen und beruhigen. Insgesamt wurden sieben Menschen leicht verletzt, darunter auch das vierjährige Mädchen.

Ermittlungen gegen acht Beteiligte

Wie die Verletzung des Kindes zustande kam, konnte Polizeisprecherin Heike de Boer nicht sagen. Die übrigen Verletzten sind zwischen 20 und 55 Jahre alt. Unter ihnen seien sowohl Männer als auch Frauen, so die Sprecherin. Sie wurden zum Teil durch Rettungskräfte vor Ort behandelt. Die Polizei leitete Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen acht Beteiligte ein.

Von Andreas Krasselt