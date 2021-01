Hannover

Acht Klassen besuchen die Grundschule Buchholz-Kleefeld, sie haben Tiernamen bekommen wie Wombats, Koalas, Elefanten, Erdmännchen und Pandas. Die Schule ist stolz auf ihre Kreativität, da werden Wasserexperimente durchgeführt, in der Vorweihnachtszeit Nikoläuse gebastelt, Lesekisten bestückt oder lustige Köpfe modelliert.

Gar nicht lustig ist, was Schulleiterin Julia Kroes den Eltern und Erziehungsberechtigten am Mittwoch in Sachen Corona schriftlich mitteilen musste: „Derzeit haben wir vier Kinder mit positiven Testergebnissen –in Jahrgang 2, 3 und 4.“ Weil viele Grundschüler auch Kontakte zu Kindern aus anderen Lerngruppen hatten, ist die Schule in der Nackenberger Straße nun weitgehend in Quarantäne gegangen. „Damit verbleiben aktuell noch vier Lehrkräfte und zwei pädagogische Mitarbeiterinnen vor Ort“, schrieb Kroes, die GS geht bis zum 5. Februar ins Distanzlernen. Noch länger fällt das warme Mittagessen aus, bis zum 12. Februar. Es gäbe nur eine Notbetreuung, „wenn dies zwingend erforderlich ist“.

Ansteckungen „durch Geschwisterkinder“

„Bisher sind wir von Corona-Fällen verschont worden“, sagte die 48-jährige Pädagogin der NP, „nun hat es eben auch uns erwischt.“ Dass die am Montag und Dienstag positiv getesteten Kinder aus gleich drei Jahrgängen kommen, lasse sich „durch Geschwisterkinder“ erklären. Mutmaßungen, dass es sich um eine englische Mutante handeln könne, weil eine kürzlich aus England eingereiste Hannoveranerin aus dem Stadtteil kommen soll und angeblich Kontakt zu Kitas und einer nicht benannten Grundschule gehabt haben soll, wies die Schulleiterin zurück: „Bei uns kommen nur Schüler und Lehrkräfte ins Gebäude.“ Externe Berater gebe es nicht.

„Wir haben alle Schritte mit dem Gesundheitsamt abgesprochen und hoffen, dass wir damit eine weitere Ausbreitung an unserer Schule verhindern können“, sagte Kroes, die mit diesem Satz sicher fürs gesamte 20-köpfige Team der Grundschule Buchholz-Kleefeld spricht: „Wir wünschen uns von ganzem Herzen, dass unsere infizierten Kinder das Virus gut und nur mit leichten Symptomen überstehen.“

Von Christoph Dannowski