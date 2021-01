Die Bahn will die Strecke zwischen Bielefeld und Hannover ausbauen und fit machen für Tempo 300. Am Donnerstagabend hat die Stadt einen Bürgerdialog gestartet. Landräte und Bürgermeister sehen das Projekt skeptisch.

Die Bahn kommt: Die ICE-Neubaustrecke zwischen Hannover und Bielefeld sorgt in Städten wie Porta Westfalica und Bad Nenndorf für Skepsis. Mit einem Bürgerdialog, der am Donnerstagabend gestartet ist, will die Bahn AG für ihr Vorhaben werben, Vorbehalte abbauen und die beste Variante für alle finden. Quelle: dpa