Hannover/Laatzen

In der Vorweihnachtszeit herrscht bei den Paketdiensten Hochsaison. Offenbar nehmen es dabei nicht alle Zusteller so genau mit den Vorschriften. Bei Schwerpunktkontrollen von Kleintransportern – vorwiegend eben von Paketboten – in Laatzen und auf der Autobahn 7 hat die Polizei Hannover am Montag zahlreiche Verstöße festgestellt und geahndet. Allein 26 Fahrer hatten keine Arbeitszeitnachweise dabei und verstießen dadurch gegen die Fahrpersonalordnung. Das an der Aktion beteiligte Gewerbeaufsichtsamt Hannover verhängte dafür Bußgelder in Höhe von zusammen etwa 13.000 Euro.

Die Kontrollen fanden in der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 13.30 Uhr statt, zunächst auf einem Parkplatz an der Lüneburger Straße in Laatzen, anschließend auf dem Parkplatz an der Hildesheimer Börde an der A7, Fahrtrichtung Kassel. Insgesamt überprüften die Beamten, verstärkt durch die Autobahnpolizei Hildesheim, 118 Fahrzeuge der sogenannten Sprinterklasse. 54 Verstöße wurden festgestellt.

Unter Amphetaminen und Cannabis am Steuer

Zwei Fahrer (59, 21) mussten ihre Fahrzeuge stehen lassen, da sie unter dem Einfluss von Amphetaminen beziehungsweise Cannabis standen. Ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Drei weitere Fahrer mussten ihre Transporter stehen lassen, weil deren Reifen abgefahren waren. Fünf Fahrer hatten ihre Ladung nicht ausreichend gesichert.

Was angesichts des aktuellen Paketbooms zu erwarten war: In sechs Fällen waren die Fahrzeuge überladen. So hatte ein 39-jähriger Paketbote 400 Kilogramm zu viel in seinen Sprinter geladen. Nach Schätzungen der Beamten mussten etwa 180 Pakete umgeladen werden. Ein Transporter mit Anhänger hatte gleich zwei Autos geladen – und damit sogar 800 Kilo Übergewicht. Geldbuße: 285 Euro. Da er aber auch keinen Fahrtenschreiber im Sprinter hatte, musste er zusätzlich eine Sicherheitsleistung von 500 Euro zahlen.

Von Andreas Krasselt