Hannover

Die Zahl der auf Covid-19 getesteten Menschen sinkt weiter. Infolgedessen sinkt die Nachfrage bei den Testzentren enorm. Jetzt haben die Johanniter erklärt, dass ihre beiden Corona-Testzentren im Bothfeld und in Misburg am Dienstag beziehungsweise am Freitag schließen werden.

6481 Menschen in Bothfeld getestet

„Aufgrund der erfreulicherweise sinkenden Inzidenzwerte nahm auch die Zahl der Testtermine in den vergangenen Tagen deutlich ab“, sagt Stefan Sawade, Dienststellenleiter des Ortsverbandes Hannover-Leine. Im Testzentrum der Johanniter im Bothfeld wurden zwischen dem 8. Mai und dem 10. Juni 6481 Menschen getestet, in Misburg im nahezu gleichen Zeitraum 1209 Personen.

Was machen nun die anderen Betreiber? Julian Mirabadi (Zentren in Herrenhausen, an der Hildesheimer Straße, am Königsworther Platz und am Altenbekener Damm) meint: „Wir fahren auf Sicht.“ Er schätzt den Rückgang der Testwilligen auf etwa 70 Prozent. Er wolle die Testverordnung des Landes abwarten. „Natürlich spielt auch die Testbereitschaft der Menschen eine Rolle“, sagt er.

DRH betreibt Testzentren weiter

In der Oliven-Apotheke in Kaltenweide (Langenhagen) meinte eine verantwortliche Mitarbeiterin: „Solange wir gebraucht werden, sind wir da.“ Zwar sei die Zahl der Testwilligen rückläufig, aber die Apotheke biete auch PCR-Tests für Reisende an. „Vielleicht ergibt sich da noch eine höhere Nachfrage“, sagt die Mitarbeiterin.

Das DRK hat zwei Testzentren in Burgdorf und Burgwedel. An diesen Standort sei keine Schließung geplant, sagt DRK-Sprecherin Nadine Spangenberg. Allerdings habe man das Testzentrum Roderbruch/Markt räumen müssen. „Die Räumlichkeiten werden jetzt anders genutzt“, sagt Spangenberg. Dort habe es zuletzt kaum noch Testungen gegeben. Das DRK unterhält noch ein mobiles Testzentrum.

„Testzentrum läuft weiterhin nebenher“

Bei „Pro Vita Fitness“ in Springe hat man ebenfalls auf die gesunkene Nachfrage reagiert. „Wir haben die Öffnungszeiten des Testzentrums eingeschränkt“, sagt ein Mitarbeiter. Er schätzt, dass die Nachfrage um etwa 30 Prozent gesunken sei.

Im „Vita Gesundheitszentrum“ in Ahlem ist die Quote der Testwilligen etwa um 80 Prozent zurückgegangen. Schließung sei aber dennoch kein Gedanke. „Das Testzentrum läuft weiterhin nebenher“, heißt es.

Im Mai wurden laut Gesundheitsamt der Region pro Woche rund 270.000 Tests gemacht. „Vor zwei Wochen waren es noch 261.000 Stück, letzte Woche gab es nur noch 149.000 Testungen“, so Regionssprecher Christoph Borschel vergangene Woche. In der Region Hannover hatten sich 239 Testzentren angemeldet.

Von Thomas Nagel