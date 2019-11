Hannover

Nicht Sex, Drugs & Rock’n’Roll, sondern Tanz, Techno & Ecstasy war offenbar das Motto der Techno-Veranstaltung an der Straße Am Großen Garten ( Herrenhausen) in einem Musikclub. Das ist nicht erlaubt und so schritt die Polizei ein.

Am Sonnabend ab 22.30 Uhr bis Sonntag morgens gegen 5 Uhr führten Polizeibeamte des Polizeikommissariats Stöcken 25 Kontrollen durch, an denen auch ein Rauschgiftspürhund eingesetzt wurde. Immerhin 17 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetzes wurden festgestellt, Drogen wie Haschisch, Marihuana, Amphetamine und Ecstasy wurden beschlagnahmt. Das gefiel nicht jedem, ein 20-Jähriger erhielt sogar einen Platzverweis, dem er sich widersetzte. Er wurde in Gewahrsam genommen.

Wer nun meint, das war es, irrt: Das Polizeikommissariat Stöcken hat angekündigt, auch weiterhin Kontrollen im Bereich von Techno-Veranstaltungen durchzuführen.

Von Petra Rückerl