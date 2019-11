Tempo 20, kaum Parkplätze: Viel Kritik an neuen Schmiedestraßen-Plänen

Hannover

Die Erwartungen an den Umbau der Schmiedestraße sind hoch. Hannovers Altstadt soll besser mit der Einkaufs-City verknüpft werden. Schöner soll es werden – und seitdem Hannovers neuer Oberbürgermeister Belit Onay die autofreie Innenstadt bis zum Jahr 2030 ausgerufen hat, ist das Thema zusätzlich mit Bedeutung aufgeladen. Am Montag hat die Stadt im Bezirksrat Mitte ihren lange erwarteten Entwurf vorgelegt. Der kam nicht gut an bei der Politik.

Die Stadt will das Tempo auf 20 Stundenkilometer reduzieren. Die Fahrbahnbreite soll auf 5,90 Meter verringert werden, wovon allerdings auf jeder Seite 50 Zentimeter für breite, gepflasterte Gossen vorgesehen sind. Dafür soll es breite Fußwege geben, die zum Einkaufsbummel einladen sollen. Auch Bäume soll es an beiden Seiten der Straße geben. Die Fahrbahn sollen sich Rad- und Autoverkehr teilen. „Verkehrsberuhigter Geschäftsbereich“ heißt das offiziell. In der Schweiz habe man damit „gute Erfahrungen gemacht“, versicherte die Verwaltung.

Politik will separaten Radweg in der Schmiedestraße

Die Politik sieht das anders. Die Meinungen zur genauen Umgestaltung gehen zwar auseinander. Am weitesten gehen die Vorstellungen der Grünen, die zwischen Parkhaus und Karmarschstraße am liebsten eine Fußgängerzone hätten, mindestens aber eine Einbahnstraße. Große Einigkeit herrscht im Bezirksrat allerdings darüber, dass es einen separaten Streifen für den Radverkehr geben sollte. Das Potenzial der Straße werde „mit diesem Entwurf nicht ausreichend genutzt“, ärgert sich Grünen-Fraktionschefin Julia Stock.

Zwar hat die Stadt die Zahl der Parkplätze an der Straße schon massiv reduziert. Aktuell sind es noch 45. Künftig sollen davon nur noch neun bleiben, plus sieben Stellplätze für Taxen, drei für Behinderte, zwei für den Lieferverkehr – sowie einen für Reisebusse. Weil es direkt nebenan ein Parkhaus gebe, wollen die Grünen die Zahl der Parkplätze jedoch noch weiter nach unten korrigieren. „Dann hätte man ganz andere Möglichkeiten der Gestaltung“, sagt Stock.

Ärger um neuen Reisebus-Parkplatz

Das sieht sogar die FDP so. Auch Wilfried Engelke, Vize-Bürgermeister im Bezirk Mitte und Fraktionschef seiner Partei im Rat, will eine separate und ausreichend breite Radwegspur – und würde dafür auch die Zahl der Parkplätze weiter reduzieren. Ihm ist vor allem der neue Reisebusparkplatz ein Dorn im Auge – laut Stadt ein ausdrücklicher Wunsch der Citygemeinschaft.

Notfalls könne man für einen Radweg aber auch die Bürgersteige schmaler machen, als bisher geplant. „Die werden so breit, da könnte man Tennis drauf spielen“, sagte Engelke. Er hat die Schmiedestraßen-Planungen auch schon in der Ampel im Rat besprochen: „Die Begeisterung hält sich in Grenzen“, berichtet er.

Kein Geld für kompletten Umbau der Schmiedestraße

Verwundert zeigten sich die Grünen auch darüber, dass die Schmiedestraße nur zwischen Marstall und Seilwinderstraße umgebaut werden soll und nicht komplett bis zur Karmarschstraße. Laut Stadt hat dabei „auch der finanzielle Aspekt“ eine Rolle gespielt. Schon jetzt kalkuliert sie mit Baukosten von gut zwei Millionen Euro. Der verbliebene Abschnitt könne aber nur im Zusammenhang mit dem gesamten Marktplatz umgestaltet werden. Das würde zu mehr als doppelt so hohen Kosten führen.

Entschieden ist noch nichts. Die SPD hatte Beratungsbedarf und vertagte die Abstimmung. Dass die Schmiedestraße so umgebaut wird, wie von der Verwaltung geplant, ist angesichts von so viel Gegenwind allerdings unwahrscheinlich.

