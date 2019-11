Vergnügen auf Leine und Ihme wird zum Stresstest

Hannover

Paddler, die ihr Sportgerät nicht beherrschen, und wild umherkurven; Kanuten, die angetrunken ihre Runden drehen, dazu ambitionierte Vereinsruderer, die für Meisterschaften oder andere Wettkämpfe mit Tempo trainieren: Die Nutzung von Leine und Ihme für den Wassersport birgt viel Konfliktpotential und scheint nur durch ein Konzept für die Wassernutzung auf diesen Gewässern lösbar zu sein. Das ist das Ergebnis einer rund zweistündigen Anhörung im Sportausschuss am Montag mit Vereinsvertretern, Behördenmitarbeitern und kommerziellen Bootsverleihern. Beim Thema Vermüllung kam die Runde nicht recht weiter – hier muss die Stadt vorerst weiter auf den freiwilligen Einsatz etwa von Fischereiverein oder vom River Clean Projekt setzen.

Vereine beklagen Rücksichtslosigkeit

Ob Deutscher Ruder-Club (DRC), Rudergemeinschaft Angaria oder die Vereinsvertreter verschiedener Kanuclubs aus Hannover: Ihr Vereinssport leidet unter der Zunahme des Freizeitsports auf Leine und Ihme zunehmend. Vor allem die Rücksichtslosigkeit der Freizeitpaddler oder -kanuten machen den Vereinen das Leben schwer – durch unsachgemäßes Hantieren der Boote, Unachtsamkeit gegenüber herannahenden Rennruderbooten oder durch das Mitführen von Bierkiste und Grill. Ein Ärgernis für die Vereine: „Man würde ja auch nicht auf dem Mittelstreifen einer Autobahn auf die Idee kommen sich dort hinzusetzen und den Grill auszupacken“, so der Vertreter vom DRC. Es sei gar nicht mehr die Frage, dass es zu einem schweren Unfall komme, sondern nur noch wann, hieß es von Vereinsseite übereinstimmend.

Polizeilich sind Leine und Ihme bislang unauffällig

Ein Beamter der Wasserschutzpolizei berichtete, dass Leine und Ihme „polizeilich völlig unauffällig“ seien, lediglich drei Fälle, auch länger zurückliegende, habe man registriert: eine „Rettet Herri“-Schlauchbootaktion von Brauereifans, der Fund einer Leiche und der Zusammenstoß eines Ruderbootes mit einem Fahrgastschiff. Rechtlich sind Leine und Ihme Bundesgewässer, und die unterliegen der Kontrolle des Wasser-und Schiffahrtsamtes (WSV). Das WSV wies auf verschiedene Nutzungsbestimmungen hin wie etwa der strikten 0,5 Promille-Grenze für alle Wassersportler und auf die allgemeine Sorgfaltspflicht auch von Bootsverleihern, die Spaßpadddler in ihre Pflichten unterweisen zu müssen. Dies aber käme viel zu kurz und sei mangelhaft, so die Meinung der Vereinsvertreter.

Verleiher: „Alkoholisiert geht niemand an Bord“

Mit Paddler & Events und Kanu Sports Hannover waren auch zwei kommerzielle Verleiher bei der Anhörung, beide wiesen den Vorwurf zurück, sie würden die Nutzer nicht ordnungsgemäß einweisen. „Das dauert bei uns 30 bis 40 Minuten pro Teilnehmer. Anfänger brauchen eben eine Zeit, bis sie es können“, so Thomas Venter von Paddel & Events. Kanu Sports Hannover fährt in der Hauptsache an der Ihme, die Einweisung dauert „20 bis 30 Minuten“, sagte Chef Thomas Nenencke. Er betonte: „Bei uns gilt ein striktes Alkoholverbot, alkoholisiert geht niemand an Bord.“ Problem: „Was unterwegs passiert, darauf habe ich keinen Einfluss.“ Sturzbetrunken sei bislang aber niemand zurück gekommen. Beobachtet wird von Seiten der Vereine, dass Freizeitpaddler gerne mal am „Strandleben“ anhalten und Alkoholika zu sich nehmen.

Sammelaktion: 20.000 Liter Müll an zweiten auf Flüssen geholt

Bei der Vermüllung der Ufer von Leine und Ihme bleibt es vorerst bei der Beseitigung durch die jeweiligen Vereine, Verleiher oder Freiwilligen wie dem Verein River Clean Projekt. Einheitlich geregelt ist es nicht. Das WSV ist nur für die Gewässer an sich zuständig, für die Uferböschungen eigentlich die Stadt Hannover, die hat dem Abfallentsorger Aha jedoch keinen (kostenpflichtigen) Genenralauftrag für die Uferreinigung erteilt und überlässt es den jeweiligen Anliegern. Die aber kommen ihrer Pflicht offenbar nur unzulänglich nach. Franziska Braunschädel vom Clean River Projekt berichtete, dass in diesem Jahr beim zweitägigen Einsatz 20.000 Liter Müll eingesammelt worden seien, darunter Teile von Verkehrsschildern, Fahrräder, Unmengen von Verpackungsmüll und Bierkisten.

Sportpolitiker wollen Konzept für die Wassernutzung

Nutzungskonflikt zwischen Vereins- und Freizeitsport auf Leine und Ihme, dazu die Müllproblematik an den Uferböschungen: Parteiübergreifend sprach sich der Sportausschuss für ein Konzept bei der Wassernutzung im Stadtgebiet aus. Anträge dürften demnächst auf dem Tisch liegen, vielleicht auch interfraktionell.

Von Andreas Voigt