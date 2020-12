Hannover

Dienstag gebracht – Mittwoch verknackt. Im letzten Fall des Jahres hatte es Amtsrichterin Gudrun Gundelach mit einem Drogendealer zu tun. Viktor B. (45) war von Polizisten gesehen worden, wie er fünf Kugeln Kokain (Nettogewicht 1,17 Gramm) für hundert Euro am Cafe Stellwerk an der Fernroder Straße (Mitte) verkaufte. Keine 24 Stunden nach der Tat wurde der Delinquent im beschleunigten Verfahren verurteilt.

Dieses Verfahren ist auch der vorläufige Endpunkt eines außergewöhnlichen Jahres in der hannoverschen Justiz. Verhandelt wurde bei offenem Fenster, alle Anwesenden trugen Mundschutz, seitlich abgeschirmt von Kontaktschutzscheiben. „Im Strafrecht haben wir viele Verfahren auf dem Strafbefehlswege beendet“, erklärt Gerichtssprecher Koray Freudenberg. So konnten mündliche Verhandlungen und etwaige Ansteckungsmöglichkeiten vermieden werden.

Anzeige

Viktor B. stellt Asylantrag

Trotz des Lockdowns hat das Amtsgericht Hannover fast das Niveau von 2019 erreicht. Bei den Strafprozessen im Erwachsenenrecht sank die Zahl der Eingänge von rund 9700 (2019) auf gut 9000. Das kann aber mit der gesunkenen Zahl von Straftaten während des Lockdowns und der erhöhten Zahl von Strafbefehlen zusammenhängen. Sie sind derzeit noch nicht statistisch erfasst. Bei den Zivilverfahren ist die Zahl der Eingänge in 2020 allerdings signifikant auf 14.093 gesunken, etwas 2250 weniger als 2019.

Für Viktor B. spielte das am Mittwoch keine Rolle. In seinem letzten Wort meinte er: „Ich komme nicht noch einmal nach Deutschland.“ Eine glatte Lüge. Er hat einen Asylantrag gestellt. Er hat zwar als Albaner keine Aussicht auf Asyl. Aber bis der Antrag abgelehnt ist, könnte er noch viele Monate weiter Drogen verkaufen.

Angeklagter verdiente in Albanien 100 Euro im Monat

Richterin Gundelach verurteilte den Vater von drei Kindern zu 900 Euro (90 Tagessätze) Geldstrafe. Sie berücksichtigte, dass er bislang keine Vorstrafen hatte. Und er verzichtete auf 203,50 Euro, die bei ihm gefunden worden waren.

Für einen Drogendealer ist Viktor B. mit 45 Jahren relativ alt. Meist sind diese Straftäter halb so alt oder noch jünger. Der Angeklagte ist Analphabet und hat seine Familie in Albanien mit Schrottsammeln über Wasser gehalten. Monatsverdienst: etwa 100 Euro. „Warum sind Sie nach Deutschland gekommen?“, wollte die Richterin wissen. „Mir hat jemand gesagt, dass ich hier arbeiten kann. Er hat gelogen.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und so lebt der Mann seit dem 19. Oktober in Deutschland auf der Straße. Die Rückreise habe aus Geldmangel nicht geklappt, behauptete er. Dabei kostet eine Busfahrt nach Tirana gerade mal 95 Euro. Mehr als das Doppelte hatte Viktor B. am Dienstag in der Tasche.

Von Thomas Nagel