Hannover

Mithilfe eines Phantombildes fahndet die Polizei Hannover nach einem mutmaßlichen Räuber. Der Gesuchte steht im Verdacht, am 30. April 2021 mit mindestens einem Komplizen in eine Wohnung in Döhren eingedrungen zu sein. Dort attackierten sie den 51-Jährigen Bewohner, flüchteten dann jedoch ohne Beute.

Nach ersten Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover verschaffte sich der gesuchte Tatverdächtige gemeinsam mit mindestens einem Komplizen gegen 13.05 Uhr gewaltsam Zutritt zur Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Isarstraße. Umgehend wurde der 51-Jährige körperlich angegriffen und Geld von ihm gefordert. Dann ließen die Täter von dem Mann ab und ergriffen ohne die erhoffte Beute die Flucht in unbekannte Richtung. Der Bewohner blieb unverletzt.

Der einzige Täter, zu dem eine Beschreibung vorliegt, soll etwa 25 bis 30 Jahre alt und zwischen 1,85 Meter und 1,90 Meter groß sein. Der Mann war schlank, hat eine schwarze Hautfarbe und trug zum Zeitpunkt der Tat eine Frisur im Afro-Look. Zudem war er komplett schwarz gekleidet.

Tatverdächtiger Mit einem Phantombild sucht die Polizei Hannover nach einem Tatverdächtigen Quelle: Polizei Hannover

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern, insbesondere zu dem auf dem Phantombild dargestellten Mann geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden.

Von NP