Hannover

37 Jahre sind inzwischen vergangen, seit ein damals 25-jähriger Polizist zwei Diebe stellte und beim Festnahmeversuch in den Rücken geschossen und schwer verletzt wurde. Verurteilt wurde für die Tat bis heute niemand. Seit 2016 glaubt die Staatsanwaltschaft den vermutlichen Täter aber zu kennen: Jakub S. Gegen den heute 63-Jährigen wurde im Frühjahr 2019 bereits ein Prozess vor dem Landgericht geführt. Das Urteil damals: Freispruch – aus Mangel an Beweisen. Nach einer erfolgreichen Revision der Anklage steht S. seit Freitag wieder vor Gericht. Erschienen ist er nicht.

„Er befindet sich nach den Angaben seines Verteidigers derzeit noch in seinem Heimatland“, teilt Landgerichtssprecherin Annika Osterloh auf NP-Nachfrage mit. Der Kosovare soll Probleme mit der Beantragung eines Einreise-Visums gehabt haben. „Er sei aber gewillt zu kommen“, so die Sprecherin. Die Fortsetzungstermine sind deshalb für den 17. und 19. August anberaumt worden. Eigentlich hätte der Prozess an diesem Dienstag und Mittwoch weitergeführt werden sollen.

Jakub S. wurde 2016 durch Fingerabdrücke ausfindig gemacht

Trotz des Freispruchs vor zwei Jahren, glaubt die Staatsanwaltschaft mit Jakub S. den gesuchten Schützen vom frühen Morgen des 8. Juni 1984 gefunden zu haben. Gemeinsam mit einem Komplizen soll der heute 63-Jährige in ein Surfgeschäft in der Brühlstaße eingebrochen sein und dort Diebesgut im Wert von 3000 DM erbeutetet haben. Ein damals 25-jähriger Polizeibeamte, der über dem Laden wohnte, wurde darauf aufmerksam und verfolgte die Einbrecher. Beim Festnahmeversuch fiel ein Schuss und verletzte den jungen Kriminalbeamten schwer. Die Täter flüchteten.

1984 suchte die Polizei zunächst nach dem Bruder von Jakub S., der sich seit Freitag wieder vor Gericht verantworten muss. Quelle: Archiv

Einer der beiden Diebe wurde noch am Tattag von der Polizei verhaftet und später wegen Diebstahls mit Waffen zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt. Vom Mittäter fehlte jedoch jede Spur – bis 2016. Das für Interpolangelegenheiten zuständige Dezernat des Landeskriminalamtes Niedersachsen und das Bundeskriminalamt rollten den Fall neu auf und suchten auch im Ausland. Mithilfe von Fingerspuren aus dem Jahre 1984 wurde Jakub S. identifiziert.

Nur weil dieser aus dem Kosovo nach Albanien reiste, konnte er im September 2016 in Tirana verhaftet werden. Nachdem er kurzzeitig entlassen wurde, wurde er im November 2017 erneut festgenommen und im August 2018 nach Deutschland ausgeliefert.

BGH hebt Freispruch 2019 wieder auf

Im Februar 2019 startete am Landgericht die Verhandlung gegen ihn. Aus Mangel an Beweisen wurde er aber noch im gleichen Monat freigesprochen. Der Grund: Die Richter sahen es nicht als eindeutig sicher an, dass S. den Schuss abgab. Denn: Beim damals Verurteilten wurden Schmauchspuren an den Händen festgestellt, womit auch er der Täter gewesen sein könnte. Weil dieser aber bereits eine Strafe in dem Fall abgesessen hat, kann er nicht erneut belangt werden.

Nach Revision der Staatsanwaltschaft nahm der Bundesgerichtshof (BGH) das Urteil im November 2019 zurück. Aus Sicht der obersten Richter hatte die Schwurgerichtskammer die wenigen Indizien in dem Prozess zu wenig ausgeleuchtet. Die Schmauchspuren an den Händen des Mittäters etwa hätten auch dadurch entstehen können, dass dieser in Nähe stand, begründete das BGH damals. Die offenen Fragen sollen nun im neuen Prozess geklärt werden. Doch dafür muss Jakub S. erstmal vor Gericht erscheinen.

Von Jens Strube