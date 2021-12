Hannover

Sarah Struck (26) war eine ambitionierte Reiterin und ehrgeizige Studentin. Am 7. Juli 2021 starb sie völlig überraschend in der MHH. Weil ihr Tod so unerklärlich war, ordnete die Staatsanwaltschaft Hannover eine Obduktion an. Das Ergebnis: „Es gibt wohl einen Zusammenhang zwischen der Corona-Impfung und dem Tod der jungen Frau“, erklärte Thomas Klinge, Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover. Todesursache sei eine Herzmuskelentzündung (Myokarditis) gewesen.

Drei Tage vor ihrem Tod war die junge Frau mit Biontech geimpft worden. Am 12. März hatte die Studentin der Wirtschaftspsychologie eine Immunisierung mit Astrazeneca erhalten. Ihre Mutter, die Arzthelferin Andrea Struck (56), wartet seit Anfang Juli auf eine Erklärung für den rätselhaften Tod ihrer kerngesunden Tochter. Die junge Frau wurde deshalb so früh geimpft, weil sie einen Job in der Arztpraxis ihrer Mutter angetreten hatte.

Staatsanwalt konnte keinen Schuldigen ermitteln

Strafrechtlich ist der Fall zu den Akten gelegt. „Wir konnten keine strafrechtlichen verwertbaren Zusammenhänge erkennen“, erklärt Oberstaatsanwalt Klinge. Mit anderen Worten: Niemand trägt Schuld am Tod der jungen Frau. Der Obduktionsbericht sei zur wissenschaftlichen Auswertung an das Gesundheitsamt der Region Hannover übergeben worden.

Ihre Mutter will wissen, warum ihre Tochter sterben musste. Ende August erhielt sie einen Anruf vom Gesundheitsamt. Dort sei ihr sinngemäß mitgeteilt worden: Ihre Tochter sei an einer Herzmuskelentzündung verstorben. Die Todesursache hänge nicht mit der Impfung zusammen. Und eigentlich habe die Mutter gar kein Anrecht auf die Information, weil sie ja keine Vollmacht von ihrer Tochter habe. Was für eine makabere, bürokratische Feststellung.

Mutter bleibt im Ungewissen über die Todesursache

Ein Regionssprecher sagt: „Die Region Hannover äußert sich nicht zu Einzelfällen. Das Gesundheitsamt (...) hat die Mutter kontaktiert und ihr den Tatsachen entsprechende Auskunft erteilt. Der Inhalt des Gesprächs ist vertraulich und wird von der Region Hannover nicht weiter kommentiert.“ Internationale Studien beschreiben das Risiko einer Myokarditis nach einer mRNA-Impfung. Vor allem für männliche Jugendliche und junge Männer. Diese Komplikation wird als „seltenes Ereignis“ eingestuft.

Oberstaatsanwalt Klinge spricht auch von einem Gutachten, dass den Zusammenhang zwischen Impfung und Tod von Sarah Struck „relativiere“. Doch wie kommt es, dass eine gesunde, sportliche Frau so plötzlich an einer Herzmuskelentzündung verstirbt? „Sonnabend und Sonntag fühlte sich meine Tochter nicht so gut. Sie hat sich geschont und ist nicht geritten“, erzählt die Mutter. Am Sonntag habe ein Bekannter, ein Arzt, Sarah noch gesehen. „Ihm ist nichts an ihr aufgefallen.“

„Ich will einfach nur die Wahrheit wissen“

Am frühen Montagmorgen wachte dann der Freund von Sarah auf, seine Freundin litt unter Schnappatmung. Er rief den Rettungswagen. „Um 11.30 Uhr sagte mir dann eine Ärztin in der MHH, dass meine Tochter hirntot sei“, erzählt Andrea Struck unter Tränen. Sie musste in Kleefeld einen Corona-Schnelltest machen, um sich in der MHH-Klinik von ihrer Tochter verabschieden zu können.

Nun hat Andrea Struck das Gefühl, als laufe sie gegen eine Mauer. „Ich will einfach nur die Wahrheit wissen“, sagt sie. Sie wolle niemanden verklagen. „Das bringt mir meine Tochter nicht zurück.“ Als Arzthelferin sei sie sehr fürs Impfen. „Ich lasse mich Boostern, auch wenn ich jetzt ein schlechtes Gefühl dabei habe.“

Von Thomas Nagel