Hannover

Bahnreisende in Niedersachsen müssen sich am Freitagvormittag auf Verspätungen einstellen. Wie die Bahn bei Twitter mitteilt, hat eine Oberleitungstörung am Hauptbahnhof Hannover zu Behinderungen im Zug-Verkehr geführt.

Zeitweise waren die gesamten Oberleitungen stromlos. Viele Züge – etwa auf den Strecken nach Braunschweig, Berlin und Wolfsburg – wurden vorläufig umgeleitet. Andere warteten in Bahnhöfen.

Die Techniker der Deutschen Bahn haben die Störung inzwischen behoben. Es kann jedoch aufgrund von Nachwirkungen weiter zu Verspätungen und Ausfällen kommen.

Reisende werden gebeten, sich vor der geplanten Abfahrt ihres Zuges zu informieren.

Von RND/dpa