Um an das Geld von Versicherungen zu kommen, nahmen die Bemühungen der drei Betrüger schon skurrile Züge an: So nahmen sie ein totes Reh vom Straßenrand, legten es auf einer Landstraße ab und fuhren mehrfach darüber, um einen Wildunfall nachzustellen. Für ihren gewerbsmäßigen Betrug erhielten die drei Männer vom Landgericht Hannover dafür jetzt Bewährungsstrafen.

Während des Prozesses zeigten sich die drei tuning-affinen Männer bereits geständig, die zahlreichen Taten zwischen April 2012 und 2016 räumten sie ein. Immer hatten sie Unfälle nachgestellt oder absichtlich welche herbeigeführt, um nicht geringe Versicherungssummen abzukassieren. Aber nicht immer zahlten die Versicherungen.

Die meisten Betrügereien gingen dabei auf das Konto von Haupttäter Ahmet E. – darunter ein Fall, bei dem ihm jemand angeblich sein Kleinkraftrad umgekippt und beschädigt hatte. Ein anderes Mal soll dem 30-Jährigen sein Kumpel und Mitangeklagter Tobias Z. (29) die Vorfahrt genommen haben, sodass an seinem 5er BMW hoher Sachschaden entstand.

Mitangeklagter Eugen K. (30) soll von der Haftpflichtversicherung als Schadensersatz mehr als 12.000 Euro kassiert haben: Er war nach einem Wendemanöver von E.s Freundin auf einer Bundesstraße mit einem Mercedes C 300 gegen eine Mauer gefahren.

Es sollte echt aussehen: Totes Reh mehrfach überfahren

Ein besonderer Fall – „absolut unmöglich“, nannte ihn Staatsanwältin Regina Steig, ereignete sich im Januar 2016. Am Rande einer Kreisstraße entdeckten E. und Z. ein totes Reh. Der Kadaver kam ihnen offenbar wie gerufen – sie trugen ihn auf die Fahrbahn, um damit einen Wildunfall nachzustellen. Mehrfach fuhren sie sogar mit Z.s Auto über das Reh, um die Sache noch echter aussehen zu lassen. Danach machten sie bei der Versicherung einen bereits bestehenden Schaden und Reparaturkosten von 6900 Euro geltend. Die Versicherung roch den Braten, prüfte die Spuren und verweigerte schließlich die Zahlung.

Neben weiteren mehr oder weniger erfolgreichen Betrugsversuchen – die die Männer zugegeben hatten – ging es vor dem Landgericht aber auch um einen vorgetäuschten Einbruch im Haus von E.s Schwiegervater in spe, Stefan M. (60). Gestohlen worden seien dem 30-Jährigen E. dort gelagerte Autoteile, wie etwa Leichtmetallfelgen, im Wert von 8000 Euro. Das Geld versuchte M. zunächst über seine Firmenversicherung, dann über seine Hausratsversicherung wiederzubekommen. Während M. seine Unschuld vor Gericht beteuerte und sein Verteidiger Helmut Hartung auf Freispruch plädierte, war Staatsanwältin Steig wegen möglicherweise gefälschten Rechnungen und weiteren Unstimmigkeiten von dem fingierten Einbruch überzeugt.

Die 18. Große Strafkammer unter Vorsitz von Richter Patrick Gerberding folgte ihr jedoch nicht. Zwar gebe es „erhebliche Verdachtsmomente“, man könne aber nicht ausschließen, dass die Teile nicht tatsächlich gestohlen wurden. Auch das glaubhafte Erstaunen des baldigen Schwiegersohnes gegenüber der Polizei, spreche für einen echten Diebstahl. „Andernfalls müsste Herr E. eine elaborierte schauspielerische Leistung dargeboten haben – und die trauen wir ihm aber doch nicht zu“, so Richter Gerberding. Getreu dem Grundsatz „im Zweifel für den Angeklagten“ sprach er den Schwiegervater in spe frei.

Für die übrigen Betrügereien wurde Ahmet E. (30) zu einem Jahr und neun Monaten, Eugen K. zu einem Jahr und zehn Monaten und Tobias Z. zu 10 Monaten Bewährungsstrafe verurteilt.

