Hannover

HDI. Hilft Dir immer: So lautet ein Werbespruch der großen Versicherung. Für Helga Nowak (Name geändert) nur eine leere Floskel. Seit vier Jahren kämpft sie nach einem Diebstahl für die Erstattung des Schadens. Bislang hat der Kfz-Versicherer wegen „Unregelmäßigkeiten“ eine Regulierung des Schadens von mehr als 4000 Euro abgelehnt.

So trafen sich die Parteien vor dem Amtsgericht wieder. Am 11. Juni 2017 war die Klägerin mit ihrem Mann unterwegs nach Frankfurt. Auf der Fahrt ging dem altersschwachen Mercedes (Baujahr 2001) die Puste aus. Getriebeschaden. Der ADAC schleppte den Wagen wieder nach Hannover in eine Badenstedter Werkstatt. Das Ehepaar nahm sich einen Mietwagen.

Parteien schließen einen Vergleich

Am 15. Juni kehrte die Klägerin nach Hannover zurück. Und fand ihren Mercedes aufgebockt auf Steinen an der Straße vor der Werkstatt wieder – allerdings ohne Reifen und Felgen. Der Versicherer fand das komisch: Wer klaut schon Reifen und Felgen eines so alten Autos? Das könne nicht mit rechten Dingen zugehen. Zumal es zunächst hieß, dass der Wagen auf dem Werkstatt-Gelände stand, dann befand sich der alte Benz auf der Straße.

„Vielleicht gibt es Liebhaber für solch alte Felgen?“, mutmaßte der Anwalt von Helga Nowak, Michael Timpf, In jedem Fall sei seine Mandantin nachweislich in Frankfurt gewesen. Es sei abstrus zu glauben, sie hätte etwas mit dem Diebstahl zu tun.

Nach kurzer Beratung gab es eine Einigung: Der Versicherer zahlt 3000 Euro und der Fall ist erledigt. Die Klägerin akzeptierte. Sie hat ihren alten Mercedes längst verkauft. Und der Werbespruch „HDI. Hilft Dir immer“ hat sich doch noch mit einer kleinen Einschränkung bewahrheitet: Aber nicht sofort.

Von Thomas Nagel