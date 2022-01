Hannover: Versicherer will nach Raub am Steintor nicht zahlen

Hannover

Der Überfall auf einen betrunkenen Mann (27, 2,46 Promille) hatte sich für die Räuber gelohnt. Am 31. Mai 2020 erbeuteten die drei oder vier Täter nachts am Marstall eine Breitling-Uhr (4400 Euro), ein iPhone (799 Euro), Sonnenbrille (436 Euro) und andere Dinge, die man für eine Party am Steintor so braucht. Zum Beispiel auch eine Halskette Croco M Starcross im Wert von 402,90 Euro.

Dieser Fall beschäftigte jetzt Zivilrichterin Dagmar Frost am Amtsgericht Hannover. Denn der Vater des Opfers wollte seine Hausratversicherung in die Pflicht nehmen. Sie hatte nach Zahlung einer Summe von 2500 Euro weitere Leistungen verweigert.

Versicherung zahlt nicht, weil Opfer betrunken war

Und der Versicherer hatte eine Menge guter Gründe. So erklärte das Unternehmen, dass der Sohn nicht mehr bei dem Vater im Haushalt lebe, sondern in Mexiko. Außerdem sei das Opfer aufgrund der starken Alkoholisierung vollständig ausgeschaltet gewesen. Und der Wiederbeschaffungswert der Breitling-Uhr und des iPhones 11 sei überhöht. Ferner habe sich das gestohlene Gut außerhalb des Haushalts befunden.

Richterin Frost entschied trotzdem für den Kläger. Die Versicherung muss weitere 4821 Uhr an den Vater zahlen. „Nach den Versicherungsbedingungen gehört auch fremdes Eigentum, das sich im Haushalt des Versicherungsnehmers befindet, zum Hausrat“, entschied die Richterin. Auch wenn es sich außerhalb des versicherten Ortes befinde. Zur Frage des Wohnsitzes hörte sie Vater und Sohn an. Der Blick in die Meldeunterlagen bestätigte ihre Aussagen. Daraus ergab sich, dass der Sohn zwar öfter, aber nie länger als zwei Monate in Mexiko war. Seine Freundin lebt dort.

Auch einen versuchten Versicherungsbetrug konnte die Richterin ausschließen. Ein Foto von dem betreffenden Abend habe bewiesen, dass der Sohn zumindest einen Teil der geraubten Sachen bei sich gehabt habe.

Bleibt noch der Zustand des Opfers zur Tatzeit. „Zwar ist es denkbar, dass eine derartige Alkoholisierung generell dazu geeignet ist, die Widerstandskraft auszuschalten. Einen allgemeinen Erfahrungssatz dafür gibt es aber nicht“, befand die Richterin. Schwankender Gang, glänzende Augen, Ermüdungserscheinungen und benommenes Bewusstsein reichten ihr nicht aus, um eine völlige Wehrlosigkeit des Opfers zu erkennen. Die Polizei hatte diesen Zustand um kurz nach 3 Uhr nachts am 31. Mai 2020 dokumentiert.

Bis auf eine Kleinigkeit war die Klage also erfolgreich. „Für die Geldbörse Dolce & Gabana hat der Kläger lediglich einen Wert von 225 Euro anstelle der begehrten 255 Euro nachgewiesen“, heißt es im Urteil. Sohnemann wird es verkraften können.

