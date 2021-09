Hannover

Erfahrungsgemäß wird der Sonnabend gerne für Protestveranstaltungen genutzt. Doch an diesem Sonnabend waren es mit insgesamt zehn Versammlungen besonders viele – nicht nur wegen des Wahlkampfabschlusses. Die Polizei hat am Sonntag eine Bilanz gezogen. Fazit: Alle Demonstrationen verliefen friedlich.

Der Reigen begann mit einem Infostand der AfD um 10 Uhr an der Ecke Große Packhofstraße/Georgstraße in der City. Der zog ab etwa 11.15 Uhr auch wieder Gegendemonstranten an, allerdings nur drei. Die Polizei deklarierte diese kurzerhand als Versammlung und beschränkte sie auf die Ecke Große Packhofstraße/Andreaestraße. Dort kamen drei weitere AfD-Gegner hinzu, die ihren Protest dann gegen 12 Uhr beendeten. Der Infostand der AfD blieb noch bis gegen 15 Uhr. Es kam laut Polizei zu keinen größeren Störungen.

Kundgebungen zu den Wahlen

Mit rund 100 Teilnehmern zog die Gewerkschaft Verdi ab 10.45 Uhr nach einer Auftaktkundgebung an der Goseriede durch die City und die Südstadt und schließlich zurück zum Goseriedeplatz. Thema: „Forderungen zum Gesundheitswesen zur Bundestagswahl“, wobei es vor allem um die Arbeitsbedingungen von Pflegekräften ging. Die Demo endete um 13.30 Uhr.

Ebenfalls ab 10.45 Uhr bis etwa 18 Uhr hielt die SPD ihre Abschlusskundgebung zur Kommunalwahl am Kröpcke ab. Daran nahmen laut Polizei rund 100 Personen teil. Für „Die Partei“ versammelten sich ab 11 Uhr in der Spitze bis zu 35 Personen auf dem Steintorplatz ebenfalls zum Wahlkampfabschluss. Auch diese Veranstaltung war gegen 18 Uhr beendet.

Demo gegen Wohnungslosigkeit

Zum Tag der Wohnungslosen zogen 150 bis zu in der Spitze 180 Demonstranten ab 13 Uhr vom Raschplatz aus durch die Innenstadt und forderten menschenwürdige Unterbringung von Obdachlosen. Die Veranstaltung endete gegen 15.30 Uhr am Weißekreuzplatz.

Von 13.30 Uhr bis etwa 15.30 Uhr zog der „Frauenrat Ronahi“ mit rund 60 Teilnehmern durch die Innenstadt. Der Zug begann und endete an der Goseriede.

Mit einer Fahrraddemo forderte die Initiative LiNa – Limmer Nachbarschaft – mehr Klimaschutz. 92 Teilnehmende zogen ab 13.45 Uhr von der Wunstorfer Straße aus durch Linden und zurück. Die Demo endete gegen 15 Uhr.

Querdenker fahren wieder Auto

Auch die Gegner der Coronamaßnahmen waren ab etwa 14.15 wieder mit einem Autokorso gestartet. 33 Autos und drei Motorräder fuhren bis etwa 16 Uhr durch das Stadtgebiet. Start- und Endpunkt war der Parkplatz an der Ritter-Brüning-Straße.

Die Organisation „Free Balochistan Move“ wollte zwischen 14 Uhr und 15.30 Uhr mit einem Protestzug auf des eher unbekannte Schicksal der ethnischen Gruppe der Belutschen im Iran, in Afghanistan und Pakistan aufmerksam machen. 43 zogen vom Ernst-August-Platz durch die Innenstadt.

Um Afghanistan ging es auch bei der Versammlung des Vereins Kargah, die gegen 15 Uhr Am Markte an der Marktkirche startete. Thema: „Afghanistan 20 Jahre nach 09/11 - Flüchtlingsaufnahme jetzt“. Knapp 200 Menschen nahmen teil.

Von Andreas Krasselt