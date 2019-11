Hannover

Das klingt nicht nach einer Spontanaktion: Rund 30 zum Teil vermummte Personen haben am Samstagabend gegen 18.30 Uhr ein Wettbüro an der Steintorstraße (Mitte) gestürmt. Die Angreifer betraten „schlagartig“, so die Polizei, den Laden und griffen gezielt mehrere Menschen mit Schlagwerkzeugen wie Schlagstöcken an. Zehn Menschen, die sich als Gäste in dem Wettbüro aufhielten, wurden leicht verletzt.

Offenbar hatten sich die Männer gezielt am Marstall versammelt, spurteten gemeinsam in das Wettbüro, attackierten dort die Personen und flüchteten sofort wieder in verschiedene Richtungen. Solche Angriffe kennt das Militär als die Kriegstaktik „hit and run“ (zuschlagen und wegrennen). Die Polizei ermittelt in alle Richtungen.

Insider vermuten, dass es sich bei der offenbar konzertierten Aktion um eine Art „feindliche Übernahme“ handeln könnte. Möglich wäre auch eine Auseinandersetzung zwischen Clans oder kriminellen Vereinigungen.

Da es in der Innenstadt wegen verschiedener Veranstaltungen ohnehin ein größeres Polizeiaufgebot gab, konnten immerhin vier Männer (28, 30, 31, 40) mit Schlagstöcken in Tatortnähe festgenommen werden. Der Deutsche, die zwei Türken und der Libanese mussten nach Aufnahme der Personalien allerdings wieder auf freien Fuß gesetzt werden: die Haftgründe fehlten. Bei der Festnahme wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt, er ist aber dienstfähig.

Die Polizei Mitte ermittelt wegen schweren Landfriedensbruchs. Da der Überfall auch von vielen Schaulustigen beobachtet worden war, werden Zeugen des Vorfalls gesucht. Wer etwas beobachtet hat, melde sich bitte bei Polizeiinspektion Mitte unter 05117109-2820.

Von Petra Rückerl