Spielende Kinder entdecken Leiche am Kanal

Ein seit 19. September 2019 in Hannover vermisster Mann ist tot aufgefunden worden: Wie die Polizei heute berichtet, ist der 84-Jährige Jürgen N. vergangenen Freitag am Mittellandkanal bei Misburg-Süd gefunden worden. Hinweise auf ein Fremdverschulden hätten sich nicht ergeben. Der Senior lebte in einem Altenheim im Stadtteil Groß Buchholz.

Suchmaßnahmen der Polizei - unter anderem mit einem Hubschrauber - führten nicht zum Auffinden des an Demenz erkrankten Mannes. Die Polizei Hannover hatte seit September mit einem Bild nach dem damals vermissten Mann gesucht. Ein Erbgut-Vergleich (DNA) habe die Identität offenbart.

Der Mann wurde laut Polizeisprecher Philip Hasse von spielenden Kindern entdeckt. Der Tote habe so in einem Grünstreifen gelegen, dass er von Passanten „nicht unbedingt einsehbar war“. Die Todesursache ist noch nicht ermittelt – fraglich ist, ob sie überhaupt ermittelt wird: Da kein Zeichen für Fremdverschulden vorliegt, kommt es laut Hasse „nicht zwangsläufig zu einer Obduktion“. Ob eine solche Untersuchung stattfinden wird, sei Sache der Staatsanwaltschaft.

Von Ralph Hübner