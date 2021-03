Hannover

Der vermisste zwölfjährige Elias R. ist wieder da. Der Junge wurde wohlbehalten bei einem Freund in Vahrenheide angetroffen und in Obhut genommen, teilte die Polizei am Freitag mit.

Elias war zweimal aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Wolfenbüttel abgehauen. Schon das erste Mal hatte er sich nach Hannover abgesetzt und war hier einige Tage später von der Polizei aufgegriffen worden. Nachdem ihn die Beamten am Donnerstag vergangener Woche zurück nach Wolfenbüttel gebracht hatten, war er noch am selben Nachmittag erneut verschwunden.

Trotz einer Öffentlichkeitsfahndung mit einem Foto konnte der Junge längere Zeit nicht gefunden werden. Erst nachdem die Polizei ihren Fahndungsaufruf am Donnerstag erneuerte, konnte er nun am Freitag gegen 13.15 Uhr aufgegriffen werden. Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach dem Jungen beteiligt haben.

Von Andreas Krasselt