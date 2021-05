Hannover

Der in Hannover vermisste 68-jährige Bewohner eines Pflegeheims nahe der Brabeckstraße im Stadtteil Kirchrode ist wieder da.

Der Mann hatte wie berichtet die Einrichtung am Samstagmorgen verlassen und war nicht zurückgekehrt. Das Polizeikommissariat Döhren hatte seit Sonntag nach dem Mann gesucht, da eine Eigengefährdung des Vermissten nicht auszuschließen war.

Am frühen Montagnachmittag nun meldete sich eine Mitarbeiterin einer Sozialeinrichtung in Langenhagen bei der Polizei und gab an, den Vermissten dort angetroffen zu haben. Und so war es auch - der Senior war wohlauf.

Von Jens Strube